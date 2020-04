Sáng 18-4, đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - xác nhận có sự việc người nhà mang thi thể người đàn ông lên trụ sở UBND xã dẫn đến tình trạng hàng trăm người dân tụ tập, bất chấp yêu cầu cách ly xã hội.



Người nhà mang thi thể ông Tư đến trụ sở UBND xã Bình Giang - Ảnh: Facebook

Cụ thể, tối 17-4, người nhà đưa thi thể ông Võ Văn Tư (SN 1974; thôn Bình Hòa, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) lên trụ sở UBND xã Bình Giang yêu cầu làm rõ cái chết của người đàn ông này. Sự việc kéo dài hơn 1 giờ, hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ tập trung theo dõi. Sau đó, lực lượng chức năng của huyện Thăng Bình và tỉnh Quảng Nam đã có mặt giải thích, vận động người nhà đưa thi thể ông Tư về lo hậu sự, giải tán đám đông.

Về cái chết của ông Tư, đại tá Trần Văn Xuân cho biết người đàn ông này thường hay uống rượu. Mỗi lần say vào là xích mích, gây sự với vợ con và vợ con ông Tư thường xuyên gọi điện yêu cầu công an đến can thiệp.

Theo đại tá Trần Văn Xuân, sáng 15-4, sau khi nhận được tin báo của người nhà, 3 cán bộ Công an xã Bình Giang đến nhà ông Tư mời ông này lên làm việc. Lúc này, có vợ ông Tư và 2 đứa con nhỏ, đứa con lớn 20 tuổi không có cở nhà. Vì ông Tư không chịu đi nên giữa lực lượng công an và ông Tư có xảy ra "dùng dằng" khiến ông Tư trượt ngã đập đầu xuống sân.

Đại tá Trần Văn Xuân cho biết sau đó, ông Tư được công an xã và người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Bình Giang để chăm sóc sức khỏe. Tại đây, cán bộ y tế thấy chỉ trầy xướt nhẹ ở đầu, nghĩ không sao nên cho ông Tư về nhà.

Đến ngày 16-4, thấy ông Tư đau nặng, người nhà đưa ông này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng đến khoảng 14 giờ chiều 17-4 thì ông Tư tử vong.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc Ảnh: Facebook

Theo đại tá Trần Văn Xuân, sau khi nắm thông tin sự việc, Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình và cơ quan pháp y đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám nghiệm pháp y để điều tra sự việc. Sau đó, người nhà đưa ông Tư về lo hậu sự. Khi đã đưa ông này về nhà thì có một số người thân bức xúc nên đã đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã Bình Giang, yêu cầu làm rõ cái chết của người đàn ông này.



Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng công an xã có còng tay ông Tư, đại tá Trần Văn Xuân cho biết ban đầu các cán bộ công an xã nói không có. Tuy nhiên, hiện vụ việc này đang được các cơ quan tố tụng của huyện Thăng Bình điều tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.

Được biết, trong sáng 18-4, các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở huyện Thăng Bình, xã Bình Giang cũng đã đến động viên, chia sẻ với gia đình ông Tư.