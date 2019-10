Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 5, trong 3 ngày qua tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn trên diện rộng khiến một số khu vực bị ngập úng, một số huyện miền núi xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại nặng về tài sản.



Sạt lở nhiều nơi ở các huyện miền núi Quảng Nam

Sáng 31-10, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho hay mưa lớn trong những ngày qua khiến tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua sông Trường và sông Nước Oa (từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My) bị ngập nặng, người và phương tiện không thể lưu thông, huyện Nam Trà My đã bị lũ chia cắt hoàn toàn.

Nước lũ chia cắt Quốc lộ 40B, cô lập huyện Nam Trà My

Cũng trên tuyến Quốc lộ 40B đi qua địa bàn huyện Nam Trà My có 7 vị trí sạt lở nhỏ, trên địa bàn huyện cũng có một vị trí bị sạt lở nặng. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện có 1 hộ dân bị tốc mái nhà hoàn toàn, 3 hộ bị sạt lở đất tràn vào nhà.

Clip: Mưa tơi tả ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Tại TP Tam Kỳ, đêm 30, rạng sáng 31-10 có mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh bị ngã đổ trơ gốc. Hiện nay, nước trên các sông ở tỉnh Quảng Nam đang lên. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cây xanh ở TP Tam Kỳ bị ngã đổ

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ (7 giờ ngày 30-10 đến 7 giờ ngày 31-10) các địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80 – 150 mm, có nơi trên 200 mm như: Trà My (Bắc Trà My) 288 mm, Xuân Bình (Núi Thành) 336 mm.

CSGT Quảng Nam trắng đêm dọn cây ngã đổ để thông đường

Dự báo từ 13 giờ ngày 31-10 đến 13 giờ ngày 1-11, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to và giông, đề phòng giông, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 80 - 120mm, có nơi lượng mưa trên 150 mm. Từ trưa 31-10 đến ngày 1-11, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

CSGT Quảng Nam thu dọn cây xanh ngã tràn ra đường

Từ ngày 1 đến ngày 4-11, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200 – 300 mm, có nơi lượng mưa từ 400 – 500 mm; đề phòng giông, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam lưu ý cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở tại các địa phương vùng núi; Ngập úng cục bộ ở các thành phố, thị trấn, thị tứ và các địa phương thấp trũng.