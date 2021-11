2 ngày qua, tại các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam như Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị sạt lở đất.



Tại thôn 3, xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My), khoảng 2 giờ rạng 18-11, một quả đồi lớn bất ngờ bị xé toạc, hàng ngàn khối đất đá cùng cây cối tràn xuống khu vực dân cư. Có 2 ngôi nhà của người dân nằm ngay chính diện vụ sạt lở đất nhưng rất may mắn đất đá đổ xuống lệch sang một bên, không tràn vào nhà nên mọi người thoát nạn.

Xuất hiện vệt nứt lớn kéo dài uy hiếp nhà dân

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn đồng thời tổ chức chốt chặn, không để người dân lưu thông qua khu vực sạt lở.

Cũng trong sáng 18-11, 4 hộ dân sinh sống dưới chân núi Chim (thuộc tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị đất đá tràn vào nhà sau vụ sạt lở.

Khi lực lượng chức năng đang giúp người dân thu dọn tài sản thì bất ngờ 1 trụ điện đôi của đường dây trung thế bất ngờ đổ sập, kèm theo tiếng nổ chát chúa. Trụ điện và đường dây đè sập hoàn toàn 1 căn nhà và khiến chủ căn nhà bị thương nặng ở vùng mặt.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại thị trấn Trà My

Trước đó, trưa 17-11, cũng tại khu vực núi Chim bắt đầu xuất hiện một vết nứt lớn trên sườn đồi, kéo dài hàng vài chục mét và ngày càng nới rộng do nước mưa chảy trực tiếp, ngấm sâu xuống khe nứt. Khi đứng gần khu vực khe nứt có thể nghe âm thanh nước chảy róc rách bên dưới lòng đất.

Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 13 hộ dân với 38 nhân khẩu đến nơi trú tránh an toàn.

Được biết, năm 2017, tại khu vực núi Chim từng xảy ra vụ sạt núi kinh hoàng khiến 4 người chết, 4 người bị thương.

Khu vực này cuối năm 2017 từng xảy ra sạt lở đất khiến 8 người thương vong

Theo UBND huyện Bắc Trà My, tới sáng 18-11, trên địa bàn huyện có hàng chục điểm sạt lở lớn tại các trục đường chính, giao thông đến nhiều xã bị ách tắc. Huyện Bắc Trà My đã di dời ít nhất 70 người dân có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Từ đêm 17 và sáng 18-11, thủy điện Đăk Mi 4 (huyện Phước Sơn) và thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) đã vận hành xả lũ điều tiết nước với lưu lượng khá lớn. Theo số liệu cập nhật lúc 12 giờ trưa 18-11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đăk Mi 4 hơn 730 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng 624 m3/giây; lưu lượng nước về hồ Sông Tranh 2 ở mức hơn 1.500 m3/giây, thủy điện này xả lũ hơn 1.300 m3/giây.