Ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 là một nam thanh niên có địa chỉ thường trú tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) với lịch trình đi lại rất phức tạp, chiều tối 3-5, ông Trân Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có công văn về việc điều tra xác minh, truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh này.



Theo đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán đối với các địa điểm có liên quan đến yếu tố dịch tễ của trường hợp mắc Covid-19 tại TP Hội An (các địa điểm tại Phụ lục I kèm theo - ảnh).

Các địa điểm phải tạm dừng kinh doanh

Tiến hành truy vết, xác định nhanh các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0/ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm) và lấy mẫu xét nghiệm đối với các F1, người có đến/ở/về từ các địa điểm, mốc thời gian theo Phụ lục II (ảnh) từ ngày 27-4-2021 đến nay.

Phụ lục 2

Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F1/ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm) đối với F2 (nếu kết quả xét nghiệm F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách ly và chuyển về trạng thái tự theo dõi sức khỏe); người có đến/ở/về từ các địa điểm, mốc thời gian theo Phụ lục III (ảnh) từ ngày 21-4-2021 đến ngày 26-4-2021…

Phụ lục 3

Trước đó, tối 3-5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết cơ quan chức năng đã xác định có 35 F1 liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng, tất cả đều ở TP Hội An. Những người này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Tới tối 3-4, TP Hội An xác định có 35 F1 của ca Covid-19 ở Đà Nẵng

Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo về trường hợp người nam thanh niên 23 tuổi, quê ở TP Hội An, dương tính với SARS-CoV-2. Theo lịch trình di chuyển, từ ngày 28-4 đến ngày 2-5, bệnh nhân đi làm theo ca ở khách sạn Phú An tại TP Đà Nẵng. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân di chuyển liên tục ở nhiều địa điểm tại TP Hội An và TP Đà Nẵng, tiếp xúc với nhiều người.



Trong đó, bệnh nhân có đến nhiều siêu thị, quán ăn, karaoke, quán bar… ở 2 địa phương này. Đến ngày 2-5, bệnh nhân có triệu chứng sốt và đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám. Đến ngày 3-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 3-5, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Hoàn Mỹ đến Bệnh viện Phổi để điều trị.