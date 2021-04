Ngày 30-4, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, có nhiều du khách đến tham quan các điểm du lịch ở Hội An như di tích Rừng dừa Bảy Mẫu, Khu phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm…



Du khách tham quan Hội An

UBND TP Hội An đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch; các doanh nghiệp vận chuyển, lữ hành, du khách, nhân viên phục vụ, người buôn bán thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn sát trùng tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách an toàn khi tham quan và sinh hoạt.

UBND TP Hội An cũng yêu cầu Công an, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP cùng lực lượng chức năng phường Minh An nhắc nhở du khách đeo khẩu trang tại các điểm tham quan, trường hợp không chấp hành sẽ lập biên bản xử phạt. TP Hội An cũng đã quyết định dừng tất cả các hoạt động lễ hội, giải đấu, cuộc thi... tập trung đông người.

Trước đó, chiều 28-4, tại cuộc họp trực tuyến với các ngành chức năng và các địa phương, ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đưa ra 13 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong đó, ông Tân yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người; các địa phương củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng; tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, quản lý chặt các đường mòn, lối mở; ngăn chặn và kịp thời xử lý các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép…