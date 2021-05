Sáng 4-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp bàn về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Buổi họp do ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì.



Tại buổi họp, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề xuất tạm dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; hoạt động dạy học tại các trường mầm non, nhóm trẻ; các hoạt động cưới hỏi, liên hoan, tân gia…, tập trung quá 30 người tại các địa phương đồng bằng gồm TP Hội An, Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn. Đối với các địa phương còn lại không tổ chức các hoạt động tập trung quá 50 người.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp sáng 4-5

Ông Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng giải pháp đưa ra cần phải đúng và trúng, phù hợp với tình hình thực tế. "Chúng ta không nên dùng dao mổ trâu để mổ gà, nên ở mức độ dùng dao mổ trâu để mổ heo thì hợp lý" – ông Quang ví von.

Ông Phan Việt Cường yêu cầu các ngành chức năng cần hết sức bình tĩnh, không chủ quan, không lơ là. Phải theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch để nâng cấp độ phòng chống theo từng buổi, từng ngày. Về đề xuất dừng một số hoạt động, ông Cường đề nghị cần xem xét kỹ để vừa đáp ứng mục tiêu phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trước mắt, tùy vào tình hình dịch bệnh, có thể dừng một số hoạt động tại các địa phương giáp với TP Đà Nẵng, những địa phương khác tùy tình hình có thể dừng từng khu vực.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Trí Thanh cho rằng phải nhận định đúng, sát tình hình dịch bệnh, trực tiếp là tình hình tại TP Đà Nẵng. Tại tỉnh Quảng Nam, địa phương đáng lo ngại nhất là TP Hội An, nếu không kịp thời có các giải pháp, dịch có thể lan ra toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng đợt nghỉ lễ vừa rồi kéo dài, người dân đi lại, giao lưu rất đông. Tới trưa 4-5, các ngành chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết, chưa có kết quả xét nghiệm. Trước mắt phải quản lý chặt chẽ, sau khi có kết quả xét nghiệm rồi sẽ tính tới các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành thảo luận, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định ở mức độ phù hợp, tùy theo kết quả xét nghiệm và diễn biến tình hình dịch

Ông Thanh yêu cầu ngành y tế theo dõi sát sao đối với TP Hội An, nếu có vấn đề phải khẩn trương tổ chức khoanh vùng ngay. Ông Thanh cũng đã chỉ đạo TP Hội An chủ động thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, việc nào thuộc thẩm quyền của TP thì quyết ngay, việc nào cần xin ý kiến thì đề xuất UBND tỉnh ngay trong sáng 4-5. "Chúng ta phải tranh thủ giờ vàng để xử lý, nếu để dịch lan ra các nơi thì lúc đó tốn kém rất nhiều, việc dập dịch sẽ khó khăn hơn. Đề nghị ngành y tế cần tập trung "xoáy sâu" vào khu vực Hội An trước" – ông Thanh đề nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo ngành giáo dục tỉnh khẩn trương đề nghị các phụ huynh có đưa con đi du lịch tại các điểm có dịch báo ngay cho chủ nhiệm lớp. Sau khi có kết quả xét nghiệm và sau khi đã tiến hành rà soát, tỉnh sẽ cân nhắc việc cho học sinh đi học trở lại cũng như công tác tổ chức thi học kỳ.

Đối với đề xuất giãn cách, dừng một số hoạt động, ông Thanh yêu cầu các ngành chức năng rà soát lại theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường. "Tinh thần đặt ra là vừa kiểm soát dịch bệnh nhưng phải đảm bảo các hoạt động kinh tế, hoạt động sinh hoạt bình thường khác. Cần phân biệt từng địa bàn chứ không áp đặt trên toàn tỉnh, khu vực nào có nguy cơ cao thì áp dụng trước" – ông Thanh nói.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành thảo luận với nhau để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định ở mức độ phù hợp, tùy theo kết quả xét nghiệm, tùy theo diễn biến tình hình dịch.