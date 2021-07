Sáng 26-7, đoàn ôtô gồm 10 chiếc chở 200 người dân về từ TP HCM đã bàn giao cho khu cách ly tập trung tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, công tác tiếp nhận và tổ chức cách ly cho người dân được tiến hành.



200 người dân được tỉnh Quảng Ngãi đón về từ TP HCM. Ảnh: T.Trực

Trong số 200 người dân được đón về lần này, có 16 trẻ em, 120 phụ nữ - trong đó có nhiều thai phụ, 2 trường hợp bị bệnh nặng và nhiều người lớn tuổi. Để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi, tổ công tác hỗ trợ bố trí xe đưa đón theo từng nhóm với sự hỗ trợ y tế của các y, bác sĩ chuyên khoa đi cùng.

Thượng tá Trần Minh Hưng, Trưởng phòng An ninh - Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết công tác phòng dịch luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt chuyến đi. "Sau khi người dân lên xe thì chúng tôi tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ môi trường ở điểm dừng chân để đảm bảo phòng dịch cho địa phương đoàn xe đi qua. Trong chuyến đi, toàn bộ 200 người dân luôn được đảm bảo an toàn. Tất cả người dân vừa xuống xe và về khu cách ly đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân vừa được đón về" - ông Hưng cho biết.

Phòng cách ly tập trung cho 200 người dân được đón về từ TP HCM. Ảnh: T.Trực

Toàn bộ 200 người dân được đón về sẽ được cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Việc quản lý khu cách ly tập trung sẽ được điều hành qua camera và hệ thống loa phát thanh, đảm bảo không để lây nhiễm chéo. Mỗi phòng cách ly rộng trên 20 m2, dành cho 4 người ở. Hằng ngày, lực lượng hậu cần sẽ đưa thực phẩm vào khu cách ly trong trang phục bảo hộ đầy đủ.

Đoàn công tác gồm 50 người tham gia trong chuyến đi đón 200 người dân về từ TP HCM cũng được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời sẽ tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo quy định.