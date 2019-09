Cùng với quyết định này, 4 hộ dân tại phường Mông Dương đã nộp lại đủ 27,5 tỉ đồng được đền bù vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả, gồm: Hộ ông Bùi Văn Tạo gần 1,5 tỉ đồng, hộ ông Bùi Văn Quang trên 5,5 tỉ đồng, hộ ông Vũ Văn Ngọc trên 4,3 tỉ đồng và hộ bà Ngô Thị Thắng trên 16 tỉ đồng. Đặc biệt, tổ công tác đã phát hiện phương án bồi thường diện tích đất bị thu hồi của hộ bà Ngô Thị Thắng được xác định là đất trồng cây lâu năm trong khi mục đích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng rừng, sản xuất nông lâm kết hợp. Đồng thời cũng không xác định cụ thể diện tích đất trong và ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Ninh, giá đất đền bù cho dự án này là 6.000 đồng/m2 đối với đất trồng rừng, 46.000 đồng/m2 với đất trồng câu lâu năm.



Một phần diện tích nằm trong dự án Cải tạo và mở rộng mỏ than Cao Sơn

Việc xác định không đúng về đơn giá bồi thường 2 loại đất sẽ nâng số tiền chênh lệch được bồi thường lên rất lớn.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, dự án Cải tạo và mở rộng mỏ than Cao Sơn được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500 vào năm 2013, tại phường Mông Dương (TP Cẩm Phả), do Công ty CP than Cao Sơn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 2.700 tỉ đồng, với tổng diện tích hơn 900 ha.

Vào tháng 6-2015, để triển khai dự án, TP Cẩm Phả đã ra thông báo thu hồi toàn bộ diện tích hơn 900 ha. Việc thu hồi, đền bù chia làm 3 giai đoạn, kéo dài từ năm 2015 đến nay. Trong giai đoạn 3 có 14 hộ được nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đất bị thu hồi là gần 60 ha, với tổng số tiền bồi thường lên tới hơn 59 tỉ đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy có nhiều phương án bồi thường GPMB dự án Cao Sơn có nhiều thiếu sót. Từ đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả Nguyễn Hải Khiên đã ký quyết định hủy bỏ phương án bồi thường hỗ trợ của 4 hộ như đề cập ở trên. "Khi phát hiện vụ việc, UBND TP Cẩm Phả đã chủ động vận động các hộ dân hoàn trả số tiền đền bù GPMB. Tổ công tác liên ngành được thành lập có trách nhiệm kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ thủ tục pháp lý có liên quan" - ông Khiên cho hay.