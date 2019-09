Ngày 3-9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa to, lượng mưa đo được từ 50-150 mm. Hiện các sông hồ trên địa bàn đang trong mức trên dưới báo động 1.



Mưa lớn khiến nhiều địa phương miền núi tỉnh Quảng Trị bị chia cắt

Tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến nay khiến nhiều địa phương bị cô lập cục bộ do nước dâng cao tại các cầu, tràn, khe suối. Một số điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua huyện Đakrông bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường.

Clip: Mưa lớn. nước trên các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh

Theo ghi nhận, ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) chính quyền địa phương đang tích cực dõi theo mực nước sông Sê Pôn để chủ động di dời các hộ dân đến nơi an toàn."Mưa lớn khiến nước sông Sê Pôn dâng rất cao, chỉ còn 2 m nữa là vượt quá bờ. Nếu trời vẫn tiếp tục mưa lớn, mực nước Sê Pôn lên trên báo động 1, chúng tôi sẽ tiến hành di dời người dân ở các khóm dọc sông như Tân Kim, Ka Túp, Duy Tân… đến nơi an toàn"- ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo thông tin.

Mưa ngập ở Quảng Trị

Lúa ngã đổ

Tại các xã Ba Tầng, Thuận, Xy…(huyện Hướng Hóa) nước dâng cao, chia cắt các khe suối, cầu tràn khiến người dân không thể đi lại. "Chúng tôi đang cử người canh gác ở các điểm bị ngập, nước chảy mạnh để bảo vệ an toàn cho người dân. Học sinh trên địa bàn sáng nay đã nghỉ học vì chia cắt không thể đến trường"-ông Hồ Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy xã Ba Tầng cho hay.

Tàu thuyền vào Cảng Cửa Việt neo đậu

Trong khi đó, tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, lốc xoáy xảy ra vào tối 2-9 đã khiến một số nhà dân trên địa bàn bị tốc mái. Hiện chính quyền địa phương xã Triệu Trạch đang kiểm tra thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục sự cố.

Trong một diễn biến khác, đến sáng nay, hơn 2.300 tàu thuyền cùng 7.000 ngư dân tại tỉnh Quảng Trị đã nắm bắt được thông tin, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5. Tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các chủ tàu thuyền không ra khơi để đảm bảo an toàn khi áp thấp nhiệt đới gần bờ đang diễn biến phức tạp.

Lốc xoáy khiến một số nhà dân ở xã Triệu Trạch bị tốc mái

Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành Công điện số 09/CD-PCTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, có khả năng mạnh lên thành bão và gây mưa lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo đó, đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòngTP Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn, chú ý các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động tại vùng nguy hiểm. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển. Hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn… Các quận, huyện thông báo tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; rà soát chuẩn bị sẵn sàng sơ tán nhân dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.