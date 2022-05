Tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, những ngày này, đi đến đâu cũng nghe bà con trên đảo nói chuyện mua bán đất, giá đất theo đó tăng chóng mặt. Ông Phạm Văn M., một người dân ở Lý Sơn, cho hay giá đất tăng gấp vài ba lần nhưng cứ ra miếng nào là có người mua miếng đó.



Ồ ạt gom đất

"Cơn "sốt" đất mới xuất hiện, khiến cư dân trên đảo quay cuồng trong mua bán. Nhà nào có đất treo biển bán kèm số điện thoại là y như rằng mỗi ngày có hàng chục người điện hỏi thông tin, yêu cầu dẫn ra vị trí đất để xem" - ông M. cho hay. Theo ông M., bây giờ nhà nào có lô đất mặt tiền đường cơ động quanh đảo có thể bán với giá 4 tỉ đồng/100 m2, tức tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2021. Vậy mà cứ ló ra lô đất nào là hết lô đó. "Mỗi ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm người, đến tìm mua đất. Nhiều người ở tận Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên… cũng lặn lội ra Lý Sơn để mua, khiến thị trường nhà, đất ở đảo vốn bình lặng trở nên "sốt"" - ông M. nói.

Ngoài những người bán đất đang chộn rộn, ở Lý Sơn những ngày này, lượng "cò" đất đang tăng theo cấp số nhân. "Thấy ai cũng rậm rịch nên mình cũng quyết theo nghề môi giới từ 3 tháng qua" - anh T. nói khi dẫn chúng tôi đến lô đất mà theo anh, chủ đất là người thân của anh. "Đây là đất chú em của tôi ở TP Quảng Ngãi mới mua hồi đầu năm, nay do "ngộp" mới bán để xử lý nợ ở ngân hàng đó. Chú mua đi, giá này là tốt lắm rồi đó..." - anh T. thuyết phục. Theo anh T., nếu ra được lô đất này anh cũng kiếm được tầm 30 triệu đồng.

Những lô đất chỉ 100 m2 ở các tuyến đường như thế này tại đảo Lý Sơn, hiện giá bán đã tăng gấp 3 lần so với năm 2021 Ảnh: TỬ TRỰC

Để minh chứng cho lời mình nói, khi nhận cuộc điện thoại từ một số máy rất đẹp, anh T. liền mở loa cho chúng tôi nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông miền Bắc hỏi anh T. có lô đất nào đẹp không. Anh T. liền giới thiệu thêm lô đất gần nơi chúng tôi đến xem và cho hay đang có nhiều người hỏi thì đầu dây bên kia liền chốt ngày cho người ra xem và đặt cọc, sau khi căn dặn anh T. giữ chỗ. "Đất không đủ bán, mấy chú chốt lẹ đi" - anh T. xoay sang nói với chúng tôi khi vừa dừng cuộc điện thoại.

Cũng ở Quảng Ngãi, những vùng ven biển xưa nay được xem là nơi "chó ăn đá, gà ăn muối" như biển Châu Tân (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) hay đất ở xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi)… cũng bị đẩy giá lên khá cao. Đơn cử như ở vùng biển Châu Tân khá hẻo lánh nhưng giá đất từ 30-40 triệu đồng/m2; còn ở vùng ven biển Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, giá đất cũng nhảy vọt, trung bình 20-30 triệu đồng/m2. Thế nhưng, cũng như ở Lý Sơn, hễ có người rao bán là chỉ vài ngày sau đất đã đổi chủ, khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Tại Bình Thuận, cơn "sốt" đất ven biển vẫn đang diễn ra, bất chấp những khuyến cáo trước đó. Ghi nhận cho thấy đất nông nghiệp dọc các xã ven biển như Tiến Thành (TP Phan Thiết), Hòa Thắng, Hồng Thái (huyện Bắc Bình)… đang được giới đầu tư săn đón. "Đất nơi này trước đây chưa đến 100.000 đồng/m2 thì nay đã vài ba trăm ngàn đồng. Nhiều khu đất nông nghiệp nằm thật sâu, đường vào không dễ nhưng khi rao bán là có người tới đặt cọc ngay" - ông Nguyễn Văn Tư (ngụ xã Hồng Thái, huyện Bặc Bình) nói. Theo nhận xét của ông Tư, người đặt cọc đa phần là nhân viên môi giới. "Họ làm ăn hay lắm, chỉ vài ngày sau đặt cọc là dẫn người vào xem và "chốt" ngay, khiến người bán không tin đó là sự thật" - ông Tư kể.

Đua nhau bán đất, bán nhà

Ở các địa phương có biển thuộc tỉnh Nghệ An như thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu… thời gian gần đây nhiều người đã bán đất, bán nhà đi nơi khác sinh sống. Lý do vì giá đất và nhu cầu của nhà đầu tư tăng cao. Cụ thể, tại xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu); các xã như Nghi Thái, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc); các phường Nghi Hương, Nghi Hòa, Nghi Hải (thị xã Cửa Lò)… đất ở vị trí đẹp có giá lên đến 70 triệu đồng/m2, tăng gấp 2 lần so với năm 2019. "Những ngày này, dù giá đất đã tăng khá cao nhưng cứ người dân có nhu cầu bán là lập tức có người mua. Có những mảnh đất việc bán buôn chỉ diễn ra trong vài giờ, người mua thậm chí còn không trả giá" - anh Nguyễn Văn H. (trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An; chuyên nghề môi giới đất) kể khi chúng tôi tìm mua đất gần biển ở huyện Diễn Châu. Anh H. cho hay ở các địa phương trên, người dân cố cựu hiện còn rất ít, bởi họ đã bán nhà, bán đất khi giá đất được đẩy lên.

Nhiều nhà, đất ven biển ở xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được rào chắn lại rồi để đó sau khi giao dịch thành công Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Những ngày này, điều người dân Quảng Nam không thể ngờ đến nhưng lại xảy ra là thị trường nhà, đất tại các làng chài ven biển xã Tam Tiến, huyện Núi Thành vốn bình lặng đã bất ngờ sôi động, các hộ dân đua nhau bán nhà, bán đất, thu về tiền tỉ. Bà Nguyễn Thị Đ. (69 tuổi; ngụ thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) có nhà cách bờ biển vài bước chân. Gia đình bà có mảnh đất diện tích 725 m2, trong đó 300 m2 đất ở, trên đất có một căn nhà cấp 4 xây dựng cách đây hàng chục năm. Tháng trước, gia đình bà đồng ý bán mảnh đất kèm ngôi nhà với giá 7,6 tỉ đồng. Theo bà Đ., từ đầu năm 2022 đến nay, có nhiều người ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến địa phương hỏi mua đất, khiến giá tăng chóng mặt. Ban đầu, đất dọc bờ biển thôn Hà Lộc có giá 5 triệu đồng/m2, đến thời điểm này tăng lên 10-11 triệu đồng/m2. "Gia đình tôi dự định sau khi bán đất sẽ di chuyển vào làng mua 1 mảnh đất khoảng 1 tỉ đồng để làm nhà ở. Số tiền còn lại sẽ cho 4 đứa con mỗi người mỗi ít" - bà Đ. nói. Bà cho hay hầu như đất gần biển quanh nhà bà mọi người đều bán hết, nhiều nhà thu về gần 10 tỉ đồng. Sau đó, họ chuyển vào phía trong làng, mua mảnh đất, làm nhà mới cũng dôi ra một số tiền khá lớn.

Tại tỉnh Quảng Trị, những địa phương vùng biển của tỉnh này, đất nền cũng đã được đẩy giá lên gấp 2-3 lần. Đơn cử như ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong - "cửa ngõ" của Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, giá đất ở các vị trí gần biển đã lên đến 180 triệu đồng cho 1 m ngang. "Có thời điểm, ôtô và "cò" đất rầm rộ lui tới và việc đặt cọc "chốt" đất diễn ra chóng vánh" - ông Phan Bội Châu (Phó trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Hà Tây, xã Triệu An) nói. Theo đó, nhà, đất nơi đây đã trải qua đợt thay tên, đổi chủ chưa từng thấy từ trước đến nay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều ngôi nhà, khu đất ven biển ở xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) hay Quảng Trị, Nghệ An, sau khi được bán đi đã được chủ mới xây tường bao bọc xung quanh hoặc rào chắn rồi để đó.

Đất miền núi cũng được đẩy giá! Tại TP Đà Nẵng, trên các trang mạng xã hội, ai cũng dễ dàng đọc được những thông tin liên quan việc đất đang tăng giá chóng mặt ở huyện Hòa Vang. Nào là "mình mới chốt xong lô có diện tích 172 m2 trong đó có 125 m2 đất ở tại thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú với giá gần 900 triệu đồng nhé", "1.000 m2 với 300 m2 đất ở tại xã Hòa Phú, phù hợp xây nhà vườn, nghỉ dưỡng đã được chốt 3 tỉ"... Thế nhưng, theo bà Nguyễn Thị Huệ (ngụ xã Hòa Phú), bà và người dân trong xã rất bất ngờ khi đất trên địa bàn được rao bán và bán với giá cao gấp nhiều lần thực tế. "Ở địa phương vốn là vùng núi này, giá đất không cao như rao bán và nhu cầu mua bán của người dân cũng rất ít. Chỉ một số người có nhu cầu tách thửa hoặc sang nhượng cho con cháu chứ không có chuyện mua bán rầm rộ như trên mạng" - bà Huệ cho hay. Tương tự, tại nhiều địa phương ở Tây Nguyên, khi thông tin về dự thảo quy hoạch được công khai, các công ty bất động sản, "cò" đất đã lợi dụng tung tin, đồn thổi, nhằm đẩy giá đất tăng cao để trục lợi. Tại tỉnh Đắk Lắk, từ cuối năm 2021 đến nay, sau khi thông tin về các dự án do những doanh nghiệp, tập đoàn lớn khảo sát trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận, giá đất đã không ngừng tăng vọt. Tình trạng phân lô, cắt bớt đất nông nghiệp để bán trở nên phổ biến. Có những thời điểm, tại các quán cà phê ngồi đâu cũng nghe thông tin về việc "nhà nhà, người người" làm "cò" đất, lướt "sóng".

Kỳ tới: Lấp ló những hệ lụy