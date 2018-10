Quốc lộ 1 qua Bình Định nát bét chỉ sau 3 năm nâng cấp, vì sao?

05/10/2018 11:32

Sáng 5-10, ngay sau khi ngớt mưa, đơn vị quản lý đường bộ và nhà đầu tư đã ra quân xử lý những điểm hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Tại đoạn nằm gần khu vực ngã 4 cầu Bà Di, nhà đầu tư san ủi, lu lèn để xóa các ổ gà, ổ voi sau đợt mưa to dài ngày vừa qua.

Đối với các điểm hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài Nhơn, do vẫn còn mưa nên đơn vị chức năng chỉ san gạt để đảm bảo an toàn giao thông.

Nhà đầu tư tiến hành san ủi đoạn Quốc lộ 1 qua ngã 4 cầu Bà Di để đảm bảo an toàn giao thông

Dự án Quốc lộ 1 qua 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên dài 120 km vừa được đầu tư nâng cấp mở rộng với tổng kinh phí gần 7.800 tỉ đồng, trong đó có 2 gói đầu tư theo hình thức đầu tư - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và 1 gói từ vốn trái phiếu Chính phủ.

Dự án chính thức thông xe vào cuối năm 2015 nhưng sau đó thường xuyên hư hỏng nghiêm trọng. Thời gian qua, dù nhà đầu tư đã nhiều lần thi công vá lại đường nhưng Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục bong tróc; ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc sau mỗi lần mưa lũ.

Quốc lộ 1 xuất hiện dày ổ voi, ổ gà đoạn qua Bình Định

Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, cho biết tuyến đường này thời gian qua rất xấu, nhất là sau mấy cơn mưa đầu mùa. "Ban ngày còn đỡ chứ ban đêm, do khuất tầm nhìn nên tai nạn giao thông va quẹt và người điều khiển xe máy tự ngã do sụp ổ gà, ổ voi xảy ra liên tục. Chúng tôi đã phản ánh trường hợp này với ban quản lý tuyến đường, chủ đầu tư nhưng có lẽ do trời mưa nên họ chưa làm" - trung tá Vương nói.



Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - đơn vị quản lý Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Bình Định, sở dĩ có tình trạng này là do sạn ở địa phương dùng làm đường không đảm bảo chất lượng, có axít nên độ kết dính kém. Ngoài ra, Bình Định thường xuyên bị mưa lũ nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng tuyến đường.

"Chúng tôi đang triển khai dự án tăng cường kết cấu áo đường thử nghiệm để sau đó triển khai cả tuyến, đảm bảo làm tới đâu đường chắc tới đó chứ không phải như cũ. Trong lúc đang triển khai thì trời mưa, nhiều đoạn chưa làm xong nên bị bong tróc. Sau đợt mưa này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai dự án để đảm bảo chất lượng cho tuyến đường" - một vị lãnh đạo thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết.

Bài và ảnh: Đức Anh