Chiếc xe tải bị sụp ổ voi, nổ lốp chắn ngang đường sáng 25-10

Vụ tai nạn gần nhất xảy ra vào sáng nay (25-10). Anh Nguyễn Hải Nam (Sinh năm 1980, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải lưu hành theo hướng Nam - Bắc, khi đi qua xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) thì bất ngờ sập ổ gà, khiến lốp trước bị nổ làm mất lái. Sau đó, chiếc xe va vào dải phân cách giữa và chắn hết phần đường. Tuy không bị thương vong về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng.

Trước đó, trong đêm 24-10, cũng tại khu vực này liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn như nổ lốp, gãy nhíp, không thể lưu thông đối với 2 chiếc xe khách, 1 chiếc xe tải và 1 chiếc xe con cũng do bị sụp ổ voi.

Mặt đường đèo Quán Cau bị hư hỏng nặng

Theo phản ánh của người dân đang sinh sống dọc 2 bên Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Tuy An, chỉ sau cơn mưa đầu mùa, hiện mặt đường Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này đã hưng hỏng nặng với chi chít ổ gà, ổ voi, nhất là đoạn qua đèo Quán Cau, đèo Tam Giang, các xã An Cư, An Hiệp, An Dân và thị trấn Chí Thạnh.

Ngay sau khi việc nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên vừa hoàn thành, không có mùa mưa năm nào đường không bị lủng lỗ, phải vá đi vá lại nhiều lần.