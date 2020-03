Xử lý 3 người tung tin sai lệch

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Công an huyện Yên Khánh triệu tập làm việc và xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Phạm Thị Hồng C. (SN 1981, ngụ xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do tung tin sai lệch "ăn cật dê" chữa khỏi bệnh Covid-19 trên Facebook cá nhân. Phạm Thị Hồng C. đăng thông tin này vào ngày 20-3.

Trong khi đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội lập hồ sơ xử lý N.T.H (SN 1998, ngụ phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) và Đ.T.Đ (SN 1995; ngụ phường La Khê, quận Hà Đông) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Nội trên mạng xã hội. Hai người này tung tin bịa đặt, sai lệch "Hà Nội sắp vỡ trận" trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

T.Minh - B.H.Thanh