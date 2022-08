Ngày 15-8, các tiểu thương kinh doanh vải trên đường Phú Thọ Hòa (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM) vui mừng khi mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" tại đây chính thức đi vào hoạt động. Lễ ra mắt mô hình này được chính quyền địa phương tổ chức trong sáng cùng ngày.



Trao Quyết định thành lập “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” cho người dân

"Tổ liên gia an toàn PCCC" này gồm 10 hộ kinh doanh vải nằm liền kề nhau trên đường Phú Thọ Hòa (Tổ dân phố 103, Khu phố 5, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú). Hệ thống chuông báo cháy được Công an và Chính quyền địa phương lắp đặt cho tất cả các hộ.

Khi xảy ra sự cố cháy, chỉ cần bấm bất kỳ một chuông báo cháy nào thì toàn bộ người dân trong khu vực đều nhận được thông báo và nhanh chóng giúp đỡ nhau chữa cháy.

Các hộ kinh doanh còn được trang bị bình chữa cháy và dụng cụ phá dỡ.

Hướng dẫn người dân thực hiện mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC

Ông Đặng Văn Hiền (ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) chia sẻ: "Gia đình tôi kinh doanh mặt hàng vải nên rất dễ xảy ra các sự cố chảy nổ. Khi triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, người dân chúng tôi ai cũng phấn khởi. Đây là mô hình hết sức thiết thực, ý nghĩa".

Người dân thực tập phương án chữa cháy

Cũng theo ông Hiền, toàn bộ người dân tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC đã được công an và chính quyền địa phương tập huấn, hướng dẫn các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình kinh doanh, sản xuất.

Cách sử dụng các phương tiện PCCC khi xảy ra sự cố như búa phá dỡ, bình chữa cháy; cách phân công, tổ chức thực hiện các phương án PCCC cũng được tập huấn kỹ.

Hệ thống chuông báo cháy được lắp cho tất cả các hộ tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC

Tương tự, chị Tuyết Như, một hộ kinh doanh, dành nhiều lời khen cho mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC: "Thay vì chỉ có một mình gia đình mình chữa cháy như trước đây thì bây giờ có mô hình này, chỉ cần bấm chuông là 20-30 người dân xung quanh cùng nhau ra phụ mình chữa cháy. Hoặc đêm hôm, nhiều người phụ nhau đập cửa để giúp chủ nhà nhanh chóng thoát ra bên ngoài" - chị Như nói.

Ông Nguyễn Công Chánh – Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú trao dụng cụ chữa cháy cho người dân

Theo ông Nguyễn Công Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, nếu thực thực hiện phương châm 4 tại chỗ (lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân) trong việc chữa cháy sẽ góp phần làm giảm thiệt hại về tài sản và nhân mạng.

Người dân vui mừng khi được triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC

Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú Nguyễn Công Chánh cũng cho biết quận Tân Phú sẽ triển khai rộng rãi mô hình này trong thời gian sắp tới trên toàn địa bàn quận với phương châm không để đám cháy lan rộng ra các khu vực lân cận, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ liên gia an toàn PCCC thực tập phương án chữa cháy

Trước đó, quận Tân Phú cũng đã tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" tại hẻm 110 Cao Văn Ngọc, khu phố 4, phường Phú Trung.