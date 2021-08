Cục Quản lý thị trường (QLTT) Lào Cai cho biết ngày 21-8, Đội QLTT số 5 đã phát hiện lô hàng máy tạo oxy nhập lậu, đang chuẩn bị đi tiêu thụ.

Theo đó, tiếp nhận thông tin do Tổ thương mại điện tử của Cục QLTT Lào Cai cung cấp, Đội QLTT số 5 đã phối hợp với hòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) kiểm tra tại khu vực đường Trần Viết Xuân - phường Lào Cai (TP Lào Cai), phát hiện lô hàng gồm 5 máy tạo oxy nhãn hiệu SANTAFELL do nước ngoài sản xuất.

Máy tạo oxy không rõ nguồn gốc bị lực lượng QLTT phát hiện, thu giữ

Chủ lô hàng là ông Lê Mạnh Tuân, sinh năm 1989, trú tại tổ 27 phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ông Lê Mạnh Tuân đã đăng bài viết quảng cáo bán máy tạo oxy trên trang facebook với nội dung: "Máy tạo oxy, mỗi gia đình nên sắm một chiếc phòng cho an tâm. Trên mạng họ bán 8 đến 12 triệu một chiếc, mình chỉ bán từ 4xxx đến 5xxx (tức 4 đến 5 triệu đồng - PV) một chiếc..."

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Mạnh Tuân không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến tính hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định.