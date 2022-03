Trước đó, Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động đã trao tặng 5.000 cờ Tổ quốc từ chương trình "Đường cờ Tổ quốc" cho Tỉnh Đoàn Long An.



Xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" là hoạt động nằm trong chương trình "Tháng Thanh niên năm 2022" do Tỉnh Đoàn Long An phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức.

Đại diện Báo Người Lao Động (bìa phải) trao bảng biểu trưng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Tỉnh Đoàn Long An

Ông Võ Minh Quốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Long An, cho biết việc Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Long An tổ chức xây dựng "Đường cờ Tổ quốc", đặc biệt, tại các địa phương có đường biên giới trong tháng hoạt động cao điểm của các cấp bộ Đoàn Thanh niên trong tỉnh có ý nghĩa rất thiết thực. Ông Quốc khẳng định "Đường cờ Tổ quốc" là chương trình được người dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn rất ủng hộ và phấn khởi khi được tặng lá cờ Tổ quốc mới.