Tại cuộc họp báo về hoạt động ngân hàng quý I/2023 vào ngày 31-3, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thông tin NHNN đang hoàn thiện và sẽ có văn bản chính thức về cơ chế triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay đối với nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở công nhân.



Đây là gói tín dụng Chính phủ giao NHNN chủ trì triển khai, trong đó chủ lực là 4 ngân hàng thương mại nhà nước, gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), cho biết đối tượng thụ hưởng gói tín dụng này dành cho cả chủ đầu tư và người mua NƠXH, nhà ở công nhân. Các dự án được vay vốn thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố và bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành. Về phía người mua nhà, để được vay vốn cần đáp ứng các điều kiện về mua NƠXH, đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định của ngân hàng thương mại, trên tinh thần tạo điều kiện thông thoáng nhất.

Dự án nhà ở xã hội - chung cư Western Capital (quận 6, TP HCM)Ảnh: Tấn Thạnh

Bà Hà Thu Giang cũng cho biết gói tín dụng này sẽ dừng triển khai khi con số giải ngân đạt 120.000 tỉ đồng và không quá ngày 31-12-2030. Về lãi suất, đối với chủ đầu tư, sẽ thấp hơn lãi suất bình quân trung, dài hạn của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường khoảng 1,5%; đối với người mua nhà, lãi suất thấp hơn 2%. Trong năm 2023, mức lãi suất dự kiến đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm, đối với người mua NƠXH là 8,2%/năm. Định kỳ 6 tháng/lần, NHNN sẽ công bố lãi suất cho vay của gói tín dụng này. Chủ đầu tư sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi trong 3 năm, còn người mua nhà là 5 năm.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho hay tính đến ngày 28-3, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 2,06% so với cuối năm 2022 và tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2022. Theo dự tính của NHNN, tín dụng năm nay vẫn sẽ tăng khoảng 14%-15%. Riêng tín dụng quý I/2023 tăng trưởng thấp do nhiều nguyên nhân tác động cả chủ quan và khách quan. Trong đó, các biến động của thị trường trong nước và thế giới đã tác động không nhỏ tới doanh nghiệp (DN), khiến nhiều DN gặp khó khăn dẫn tới nhu cầu vốn tín dụng của một số DN, lĩnh vực chững lại. Bên cạnh đó, đây là giai đoạn đầu năm nên một số dự án, hoạt động đầu tư bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cũng theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, NHNN vẫn duy trì quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung kiểm soát lạm phát, tỉ giá. Về lãi suất, định hướng từ đầu năm của NHNN là khuyến khích các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để có nguồn lực giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, DN. Trong quý I/2023, các ngân hàng thương mại đã tích cực giảm lãi suất đối với cả tiền gửi và tiền vay.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm thêm lãi suất để hỗ trợ DN.