Trao đổi với Báo Người Lao Động tối nay 8-8, một lãnh đạo Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) xác nhận đơn vị vừa nhận được thông tin từ địa phương cho biết về sự cố tai nạn lao động sập giàn giáo xây dựng tại một công trình xây dựng nhà dân trên địa bàn xã Bắc Sơn (huyện An Dương) khiến nhiều người bị thương và mất tích xảy ra vào tối cùng ngày.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng

Theo vị lãnh đạo Công an huyện An Dương, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kết hợp cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tìm kiếm 1 người được cho là còn mất tích trong vụ sập giàn giáo.

Theo thông tin ban đầu, vụ sập giàn giáo đã khiến 7 người bị thương, 1 người được cho đang bị vùi trong đống đổ nát, chưa được tìm thấy.

Đưa một người bị thương trong vụ sập giàn giáo xây dựng đi cấp cứu

Tiếp tục cập nhật...