Xử nghiêm nhiều trường hợp làm lây lan dịch bệnh

Trước khi khởi tố nữ giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh, ngày 21-10-2021, Công an TP Bạc Liêu cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Ngọc An (SN 1991), Trưởng Phòng giao dịch Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (địa chỉ tại số 88/4, khóm 2, Phường 7 TP Bạc Liêu), cùng về tội "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người".

Theo đó, bị can An được xác định đã có hành vi: "Thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại trên 1,5 tỉ đồng do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh".

Cùng thời điểm này (ngày 4-11-2021), TAND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đồng Em (32 tuổi) 1 năm 6 tháng tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Theo cáo trạng, vào tháng 7-2021, Trần Văn Đồng Em – một tài xế xe tải - đã đến TP HCM, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu), tỉnh Kiên Giang và tiếp xúc với nhiều người nhưng không khai báo y tế, khai báo gian dối.

Sau đó, Đồng Em bị phát hiện mắc Covid-19 và làm lây nhiễm cho một người, làm ảnh hưởng đến 116 người (gồm 26 người cách ly tập trung và 90 người cách ly y tế tại nhà).