Ngày 19-5, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Rcom Lương (SN 2000, trú xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi cố ý phá hoại tài sản.

Chiếc xe khách của anh C. bị Lương đập vỡ cửa kính phía trước và hai bên

Vào rạng sáng 17-5, sau khi đã uống rượu say, Rcom Lương đi ngang qua nhà anh C. (SN 1968, cùng trú Ia Hiao) thì thấy xe khách, loại 43 chỗ ngồi, của anh C. đang đậu trước sân. Thấy không có người canh giữ, Rcom Lương nảy sinh ý định đập phá xe của anh C.



Nghĩ là làm, Lương về nhà lấy 1 con dao rựa và 1 khúc gỗ rồi tới đập vỡ kính chắn gió bên hông và trước cửa xe khách gây thiệt hại ước tính 130 triệu đồng rồi bỏ trốn.



Sau khi được sự vận động của cơ quan công an, Lương đã đến trình diện, khai nhận hành vi phạm tội

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Phú Thiện xác định Lương là đối tượng tình nghi nhất. Tuy nhiên, sau khi gây án Lương đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đã tiến hành các biện pháp truy tìm, đồng thời vận động gia đình đưa Lương ra làm việc. Sau đó, Lương đã tới cơ quan công an trình diện khai nhận hành vi phạm tội của mình.