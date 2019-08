Sáng 16-8, tại Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Lãnh đạo các địa phương, các Sở quản lý nhà nước về du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch ở những địa bàn trọng điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, hàng không đón khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam.



Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại hội nghị

Thông tin về tình hình 7 tháng đầu năm 2019, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết du lịch Việt Nam đón gần 9,8 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng chung có phần bị chậm lại do thị trường Trung Quốc giảm 2,8% so với cùng kỳ 2018. Nguyên nhân chủ yếu do chính sách cởi mở và các hoạt động thúc đẩy thị trường của Trung Quốc đối với các điểm đến cạnh tranh của Việt Nam là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

"Trước mắt, để tăng cường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, cần tập trung khai thác du lịch từ các nhóm thị trường trọng điểm. Bên cạnh đó, cần có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư để huy động tổng thể nguồn lực", ông Siêu cho biết.

Lượng khách du lịch đến Việt Nam có phần chững lại trong 7 tháng đầu năm 2019

Trước những hạn chế của du lịch Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, và khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu đạt hơn 8 triệu lượt khách trong 5 tháng còn lại, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định phải tập trung phát triển 3 thị trường chính là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo đó, du lịch Việt Nam cần phát huy mức tăng trưởng của thị trường du lịch Nhật Bản – khu vực có sự tăng trưởng bền vững trong thời gian qua. Đối với khách Hàn Quốc, phải duy trì mức tăng trưởng như hiện nay (22%), hy vọng đạt được mức tăng trưởng 30% trong 5 tháng cuối năm.



"Không phải vì các thành phố du lịch có tình trạng quá tải mà nói du lịch Việt Nam đã quá tải. Du lịch Việt Nam hiện nay cần phải quan tâm cả số lượng lẫn chất lượng. Con số 18 triệu khách du lịch một năm vẫn còn rất nhỏ bé", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các sở thuộc tỉnh, thành phố cần phải siết chặt tình trạng phức tạp của tour 0 đồng, tuy nhiên không được làm giảm lượng khách du lịch.

"Lượng khách du lịch từ Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất. Nếu tiếp tục để sụt giảm như thời gian qua sẽ rất khó để bù lại, dẫn đến không hoàn thành được chỉ tiêu 18 triệu khách du lịch như đã đề ra", Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhận định.