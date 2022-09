Trước dự báo siêu bão Noru sẽ đổ bộ với sức gió khủng khiếp, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) tỉnh này đã triển khai công tác ứng phó bão theo phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất; đồng thời kích hoạt phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang, tỉnh này là 1 trong 4 địa phương nằm trong vùng vùng tâm bão, cảnh báo mức độ thiên tai cấp 4. Ngoài việc khẩn trương di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, Bình Định còn rà soát các khu du lịch ven biển, thông tin kịp thời, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có phương án ứng phó và di dời khách du lịch đến nơi an toàn.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp Bình Định, đối với bão Noru, có 2 vấn đề cấp bách là kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão (cơ bản đã hoàn thành) và trước mắt là sơ tán dân ở các vùng nguy hiểm. Tình hình hồ chứa, hệ thống đê kè, đập thủy lợi đã có phương án ứng phó cụ thể từng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chỉ đạo từ 25-9, toàn tỉnh phải dừng các cuộc họp không cần thiết, tập trung cho công tác ứng phó với bão Noru; kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp độ 4.

Hoài Nhơn hiện là địa phương có nhiều tàu cá trong vùng nguy hiểm, do vậy, chính quyền các cấp của thị xã phải khẩn trương thông tin liên lạc, kêu gọi tàu thuyền di chuyển đến các nơi an toàn. TP Quy Nhơn lưu ý tới các khu du lịch ven biển, các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, lãnh đạo Bình Định đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát phương án di dời dân, phải có phương án cụ thể cho trường hợp thiên tai ở cấp độ 4 và rà soát toàn bộ nhà cấp 3, cấp 4 nguy cơ cao để tiến hành phương án di dời phù hợp. Các địa phương phải chủ động phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong tình hình bị chia cắt; kích hoạt hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền liên tục, đưa thông tin về cơn bão Noru.

Từ 6 giờ sáng nay (26-9), Bình Định chính thức cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Cùng ngày, Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh Bình Định thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, phối hợp với các địa phương để chủ động công tác ứng phó với bão Noru.

Tin từ Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho biết trong phạm vi hàng hải do đơn vị quản lý gồm các tỉnh Bình Định, Phú Yên hiện có 100 tàu hàng đang neo đậu. Hiện, lực lượng chức năng đã thông báo đến các chủ tàu hàng không đảm bảo an toàn, tàu yếu di chuyển ngay đến vịnh Xuân Đài tránh trú an toàn. Một số tàu công trình nhỏ di chuyển thượng lưu để tránh trú…