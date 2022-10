Ngày 7-10, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.



Quốc lộ 19, đoạn thuộc địa bàn 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai hiện đang xuống cấp nghiêm trọng

Theo UBND tỉnh Bình Định, dự án trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối hạ tầng giao thông theo hành lang kinh tế Đông - Tây giữa các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, các tỉnh Tây nguyên đến khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, trực tiếp là tỉnh Bình Định, đóng vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng. Do vậy, việc nghiên cứu phương án đầu tư dự án phải được xem xét kỹ lưỡng để đề xuất phương án đầu tư tối ưu nhất, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên, Sở GTVT tỉnh Bình Định chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh này trong việc phối hợp nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án, dẫn đến nội dung báo cáo rất sơ sài, phương án đề xuất mang tính chủ quan, không đáp ứng yêu cầu chất lượng trong công tác tham mưu của lĩnh vực ngành.

Do vậy, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thành lập tổ công tác nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án nói trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15-10. UBND tỉnh Bình Định lưu ý Sở GTVT phải cập nhật toàn bộ các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị trong khu vực ảnh hưởng của dự án để làm cơ sở so sánh, đánh giá tác động ảnh hưởng của dự án đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội của địa phương, từ đó chọn phương án tối ưu. Đồng thời làm việc với Sở GTVT tỉnh Gia Lai để thống nhất một số nội dung về phương án hướng tuyến, điểm kết nối, quy mô đầu tư và các nội dung khác liên quan đến dự án.