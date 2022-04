Chiều 29-4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã có giấy mời ông Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh Sơn Tùng M-TP, ngụ quận 7, TP HCM) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc "There’s no one at all".





Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, MV ca nhạc "There’s no one at all" được phát trên kênh YouTube www.YouTube.com/c/sontungmtp, trang Thông tin điện tử mtpentertainment.com và tài khoản mạng xã hội facebook.com/MTP.Fan.







Đây là MV của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt nhưng gây bức xúc trong dư luận bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.