Ngày 6-9, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết vừa ban hành 2 quyết định xử phạt đối với 2 tài xế là N.D.H. và L.A.P. với tổng số tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Công an làm việc với tài xế L.Đ.T. - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 5-9, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 9 của huyện Nghi Lộc, Tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc đã kiểm tra, phát hiện tài xế N.D.H. (SN 1993), trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh sử dụng giấy xác nhận kết quả test nhanh Covid-19 có thời hạn đến ngày 1-9 nhưng sửa thành ngày 4-9.

Khoảng 1 giờ sau, cũng tại chốt kiểm soát này, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tài xế L.A.P. (SN 1987), trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An cũng dùng giấy xác nhận kết quả test nhanh Covid-19 đã sửa lại ngày tháng. Lái xe P. đã sửa thời hạn ghi trên giấy là ngày 29-8 thành ngày 4-9 để đi lại trên đường.

Cũng tại Nghệ An vào ngày 5-9, Công an thị xã Hoàng Mai đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt trường hợp tài xế L.Đ.T. (SN 1983), trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4-9, tại chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến quốc lộ 1A giao với tỉnh lộ 48E hướng đi xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tài xế L.Đ.T. sửa thời gian trong giấy xét nghiệm Covid-19. Phiếu kết quả xét nghiệm do Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cung cấp đã được anh T. chỉnh sửa từ ngày 1-9 (đã hết hạn) thành ngày 4-9 để đi qua chốt. Làm việc với lực lượng chức năng, anh T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tham mưu UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt anh T. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Được biết, tại Nghệ An trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp tài xế sửa ngày tháng trong giấy xét nghiệm Covid-19 để lại trên đường, qua các chốt kiểm soát.