Sáng 3-9, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND Nghệ An, đã chủ trì cuộc họp khẩn với huyện Diễn Châu sau khi xuất hiện 3 ca F0 tại cộng đồng.

Ông Bùi Đình Long (đứng giữa) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Truyền thông Y tế Nghệ An.

Theo báo cáo nhanh của huyện Diễn Châu, trên địa bàn mới xuất hiện 3 F0 tại cộng đồng, cụ thể là bệnh nhân H.T.S. (SN 1959); bệnh nhân P.T.T. (SN 1968) và bệnh nhân N.X.S. (SN 1996). Những bệnh nhân trên cùng trú xóm Ái Quốc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Cả 3 trường hợp mắc bệnh trên có yếu tố dịch tế liên quan đến bệnh nhân N.X.T. (con trai của bệnh nhân H.T.S.) là lái xe ôtô đường dài.

Ngày 22-8, anh S. đi xe tải từ Đồng Nai, đến Diễn Hồng xuống xe, vượt qua chốt cứng và trốn về nhà, không khai báo y tế. Trong quá trình ở nhà, anh T. thường xuyên mời một số bạn bè về nhà uống bia rượu, khi huyện đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 30-8, anh T. tiếp tục đi vào Đồng Nai, ngày 1-9, làm test nhanh dương tính SARS-CoV-2, ngày 2-9 xét nghiệm PCR khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

PGS-TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, nhận định việc xuất hiện các ca cộng đồng mới tại Diễn Châu đang tiềm ẩn nguy cơ cao, nếu không quyết liệt dễ bùng dịch ra diện rộng. Vì vậy, cần khẩn trương truy vết, không để khoảng trống, sớm khoanh vùng dập dịch, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những đối tượng liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu huyện Diễn Châu cần tiếp tục điều tra, truy vết các đối tượng liên quan. Khẩn trương phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm ngay các đối tượng liên quan đến 3 F0 tại xã Diễn Hồng.

Đối với xã Diễn Hồng, một số nội dung huyện triển khai như ký cam kết trong khai báo y tế lãnh đạo xã nắm chưa rõ; việc quản lý di biến động dân cư chưa tốt, đã để tình trạng trốn chốt, không khai báo y tế, để xảy ra lây nhiễm các ca cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch.

Vì vậy, đề nghị Huyện ủy tạm đình chỉ công tác Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng trong thời gian 14 ngày để xem xét vai trò, trách nhiệm. Tạm đình chỉ công tác Trưởng công an xã Diễn Hồng. Đồng thời, đề nghị Công an củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian nhanh nhất.