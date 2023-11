Ngày 10-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh vừa ban hành công văn gửi các ngành, địa phương về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) trong thời gian đến.



Theo UBND tỉnh Quảng Nam, số liệu thống kê cho thấy 9 tháng đầu năm 2023, TNGT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.



Để kiềm chế TNGT trong 3 tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị là cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Chủ tịch UBND, Trưởng Ban An toàn giao thông các địa phương triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Một lái xe vi phạm nồng độ cồn, bị CSGT Quảng Nam phát hiện nhưng người này không chịu ký biên bản vi phạm

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cần xác định rõ địa bàn trọng điểm, các khung giờ thường vi phạm để tập trung bố trí lực lượng, phương tiện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như đi không đúng phần đường làn đường; chạy quá tốc độ; đã uống rượu, bia, sử dụng ma túy điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phương tiện quá tải trọng…

Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm, không kịp thời khắc phục đối với các trường hợp đã có kiến nghị, để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm; xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây TNGT và các nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ…

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các kỳ sát hạch lái ô tô, mô tô; kiên quyết phòng, chống tiêu cực trong hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe;

Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các trung tâm đăng kiểm, không để xảy ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách tại các địa điểm có hiện tượng "xe dù, bến cóc" "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến"…