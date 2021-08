Tối 18-8, Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận số tang vật liên quan vụ buôn lậu do tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh bàn giao để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện trường tài xế cho xe tải lao xuống kênh để thoát thân. Ảnh: THỐT NỐT

Khoảng 2 giờ 5 phút cùng ngày, khi tuần tra đến khu vực xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang thuộc tổ Tịnh Biên phát hiện một xe tải đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Phát hiện tổ công tác, tài xế tăng ga bỏ chạy được một đoạn thì bất ngờ cho xe lao xuống bờ kênh để thoát thân.

Kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải có nhiều thùng xốp chứa 5.960 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nên bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng biên phòng thu giữ số thuốc lá nhập lậu. CLIP: BẢO THY

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 17-8, tại khu vực rừng đước giáp đường tuần tra biên giới thuộc phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tình Kiên Giang tổ gác phụ của chốt phòng chống dịch số 5 phát hiện có tiếng người Campuchia nói chuyện nên thông báo bằng bộ đàm cho chốt số 5 và chốt số 6 chi viện lực lượng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng đang tập kết thuốc lá điếu.

Số thuốc lá nhập lậu được lực lượng biên phòng Kiên Giang thu giữ. Ảnh: BẢO THY

Khi nhìn thấy lực lượng, các đối tượng bỏ chạy về phía Campuchia. Kiểm tra tại 3 vị trí, lực lượng chức năng phát hiện 3 bao tải màu xanh chứa 3.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Tổ công tác phun khử khuẩn, đưa số hàng lậu này về đồn biên phòng xử lý theo quy định.