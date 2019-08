Ngày 24-8, tin từ Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã lập biên bản tạm giữ 7 ngày chiếc ôtô biển số xanh 31A-6407 do ông Trần Lâm Bình (SN 1968, ngụ TP Hà Nội) điều khiển với biểu hiện say xỉn lăng mạ, tát CSGT. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa ra hướng xử lý theo quy định của pháp luật.



Hình ảnh ông Trần Lâm Bình say xỉn có hành động lăng mạ CSGT khi bị nhắc nhở đi tiểu bậy - Ảnh cắt từ clip

Ông Trần Lâm Bình là người điều khiển xe khi vào cây xăng tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có biểu hiện say xỉn, đứng tiểu bậy ngay trước cửa hàng cây xăng. Khi bị lực lượng CSGT đang xử lý tai nạn gần đó lại nhắc nhở thì người này bất ngờ lăng mạ, chửi bới, tát vào mặt một chiến sĩ CSGT.

Được biết, sau khi đưa về trụ sở Công an huyện Quảng Xương, qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế có nồng độ cồn 0,433/mg/1l khí thở vượt ngưỡng cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và không có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông.

Tra cứu từ thông tin từ hệ thống Đăng kiểm Việt Nam, xe ôtô biển xanh 31A-6407 có chủ sở hữu là Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (ở số 51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chiếc xe này được đăng kiểm tại Trung tâm 2903S vào ngày 14-6-2019, còn hạn kiểm định đến ngày 13-12-2019.

Chiếc xe liên quan đến vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Khi phóng viên liên hệ tới Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thì được biết chiếc xe biển xanh trên hiện đã thanh lý thuộc sở hữu của Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam.

Theo trung tâm này, ông Trần Lâm Bình không phải cán bộ hay nhân viên của đơn vị mà chỉ là người thường xuyên đến uống cà phê tại 1 quán gần hội này và có quen biết lãnh đạo. Vừa qua (ngày 16-8), chiếc xe bị hỏng giữa đường nên lãnh đạo hội đã nhờ ông Bình đem đi sửa.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà ông này lại lái xe vào Thanh Hóa và xảy ra việc lăng mạ, tát CSGT.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào sáng ngày 23-8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền 3 đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông điều khiển xe biển xanh đi vào một cây xăng ở huyện Quảng Xương đổ xăng có biểu hiện say xỉn, sau đó đi tiểu bậy ngay trước cây xăng.

Theo thông tin đăng kiểm thì chiếc xe vẫn đi kiểm định là Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

Lúc này, có một tổ CSGT Công an huyện Quảng Xương đang xử lý một vụ tai nạn giao thông gần đó thấy vậy đã vào nhắc nhở. Tuy nhiên, người đàn ông này đã không nghe mà bất ngờ dùng tay tát vào mặt CSGT là anh Nguyễn Huy Thắng. Chưa dừng lại ở đó, tài xế lái xe biển xanh say xỉn còn liên tục chỉ tay vào mặt, nói lời thách thức và lăng mạ nhiều CSGT có mặt tại đây.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Quảng Xương, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 20 phút ngày 17-8 tại cây xăng xã Quảng Lĩnh (huyện Quảng Xương).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, làm rõ.