Sáng 22- 8, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) xác nhận vừa vận động đối tượng Nguyễn Phan Hoàng Tính (21 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) ra đầu thú thành công.



Tính khai nhận mình là người đâm tài xế ô tô điện T.Q.H (31 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến thủng lưng, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Phan Hoàng Tính đang bị tam giữ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích

Theo đó, 8 giờ sáng ngày 18-8, Tính chạy xe tải chở xà bần cho một công trình xây dựng theo hướng về phía biển Đà Nẵng. Khi đến một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), xe tải do Tính điều khiển phải phanh gấp vì phía trước có ô tô điện do anh H. quay đầu đột ngột.

Bực xúc vì tài xế H. chạy ẩu, lại không xin lỗi mà tiếp tục cho xe đi đón khách, Tính nổi giận đi đến tài xế trên để yêu cầu xin lỗi.

Tuy nhiên anh H. không xin lỗi còn lớn tiếng thách thức khiến Tính nổi giận, rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm thủng lưng làm nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy anh H. gục xuống, Tính bỏ mặc, tiếp tục lái xe đi. Anh H. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Trưa cùng ngày, Tính về nhà ăn cơm thì gia đình thông báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đến vận động đầu thú.