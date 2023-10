Chiều 6-10, tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng khác bắt quả tang một sà lan đang khai thác cát trái phép trên sông Lam.



Lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi khai thác cát trái phép

Theo đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 6-10, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh và Công an xã Xuân Hồng tiến hành bắt giữ sà lan do Nguyễn Văn Thành (SN 1977, ngụ xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam, thuộc địa phận thôn 2, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Tại thời điểm kiểm tra, sà lan có trọng tải hơn 100 tấn đang dùng vòi hút cát trực tiếp từ lòng sông cho vào khoang chứa với khối lượng khoảng 20m3.

Bước đầu, Thành không xuất trình được giấy tờ khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.