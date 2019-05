Tân chủ tịch huyện bị nguyên chủ tịch huyện phản đối nói gì về sai phạm của mình?

Liên quan đến vụ việc "Nguyên chủ tịch huyện phản đối tân chủ tịch huyện" mà Báo Người Lao Động sáng nay (14-5) đã phản ánh việc ông Y Suôn Byă (nguyên chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) ra mặt phản đối ông Đinh Xuân Diệu (tân Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), chiều 14-5 một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết chưa nghe thông tin vụ việc và cũng chưa nhận được đơn thư của ông Y Suôn Byă gửi Tỉnh ủy.



Trước đó, trong thời gian làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, ông Diệu trực tiếp ký một số văn bản đề nghị cho vận chuyển, đôn đốc việc vận chuyển gỗ mua qua đấu giá, đã ghi sai quy cách và đơn vị tính khối lượng gỗ so với hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; đôn đốc ông Phan Hữu Phượng (tức trùm gỗ lậu "Phượng râu") vận chuyển gỗ trong khi ông này đã vận chuyển hết ra khỏi rừng. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng sau khi xem xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, tinh thần tự giác nhận khuyết điểm và hứa khắc phục, sửa chữa của ông Diệu; không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật; mà yêu cầu ông Diệu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về những sai phạm của mình, ông Diệu cho rằng ông đã ký văn bản mà trong đó đúng ra ghi m3 thì ghi m2 và gỗ tròn thì lại ghi gỗ hộp. Sau đó, sở đã kiểm điểm cá nhân, phòng ban liên quan tham mưu và xác định nguyên nhân là do sao chép từ văn bản quản lý đất đai nên xảy ra sai sót. "Việc ghi từ gỗ tròn sang gỗ hộp, cái đó mới nguy hiểm, có thể có một ý đồ lợi dụng nhưng thực tế gỗ của ông Phượng toàn bộ là gỗ tròn, không phải anh em cố tình nên không xử lý kỷ luật mà nhắc nhở" - ông Diệu lý giải.

Trả lời câu hỏi việc ban hành văn bản đốc thúc khi đã chở hết gỗ liệu có tạo điều kiện cho ông Phượng tiếp tục vận chuyển hàng trăm m3 gỗ lậu ra khỏi rừng, ông Diệu cho rằng căn cứ vào văn bản của Vườn Quốc gia Yók Đôn nên ông ký chứ không biết đã vận chuyển ra hết chưa (?!). Văn bản này cũng không tạo điều kiện gì vì không thể dùng một mình văn bản này để chở gỗ được mà phải có biên bản kiểm đếm gỗ của kiểm lâm, hóa đơn bán hàng. "Không có vấn đề gì cả, ở đây do tôi là người ký, để xảy ra sai sót nên bị xem xét về trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát trong việc ban hàng văn bản" - ông Diệu lý giải.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, theo ông Diệu, việc ông Y Suôn Byă phản ứng khi ông về làm Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk thì cả huyện biết. Khi ông chưa xuống nhận nhiệm vụ mà tổ chức xuống thông báo kết luận của Tỉnh ủy thì ông Y Suôn Byă đã phản ứng.

Đối với ông Y Suôn Byă, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk do có nhiều sai phạm nên bị kỷ luật khiển trách, được điều về Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, có vụ ký các quyết định cho chủ trương để các cơ sở giáo dục công lập hợp đồng giáo viên, nhân viên vượt chỉ tiêu biên chế 197 lao động, gây bức xúc trong nhân dân.

Sáng 27-4-2018, các lực lượng của Bộ Công an bắt quả tang 2 xe tải chở đầy gỗ lậu tại khu vực thị trấn Ea T’Ling (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Số gỗ này do ông trùm "Phượng râu" vận chuyển từ khu vực biên giới do Đồn Biên phòng 747 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) quản lý. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã thực hiện việc khám xét lán trại, nhà xưởng và nơi ở của "Phượng râu", thu giữ hàng trăm m3 gỗ lậu. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ là kiểm lâm, cán bộ bảo vệ rừng 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.