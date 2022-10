Đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị chuyển đổi số ngành Công an Nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố ngày Chuyển đổi số của ngành công an, do Bộ Công an tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết đến nay ngành công an đã cung cấp 6 tiện ích cho xã hội. Đến cuối năm 2022, ngành công an sẽ phối hợp cung cấp 2 dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, khai tử và 28 dịch vụ công khác trên cổng dịch vụ công quốc gia. Về triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tính đến ngày 19-9, có hơn 27 triệu công dân đã được đồng bộ thông tin BHXH; hơn 97 triệu công dân được đồng bộ mũi tiêm; thông tin đăng ký xe cho hơn 1,7 triệu công dân; thông tin hộ chiếu cho hơn 1,5 triệu công dân; thông tin xuất nhập cảnh vào Việt Nam hơn 224.000 công dân...

Biểu dương những kết quả đạt được của ngành công an, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an quyết tâm cao hơn, tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ng.Hưởng