Tạo động lực phát triển từ cải cách hành chính

19/07/2019 06:04

Chiều 18-7, UBND TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân.

Mở rộng dịch vụ công trực tuyến

Nhìn nhận công tác CCHC 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng nhờ triển khai thực hiện 10 giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm, bước đầu đạt được một số kết quả. Nổi bật như công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời và đạt chất lượng; 85 nội dung ủy quyền theo Nghị quyết 54 của Quốc hội được thực hiện khẩn trương... "Việc này giảm bớt thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp, người dân; tăng sự chủ động cho cơ quan, bước đầu được sự đồng thuận của cá nhân, doanh nhiệp và cơ quan truyền thông" - ông Nguyễn Thành Phong đánh giá.

Ngoài ra, TP cũng triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC như thiết lập hệ thống phòng họp không giấy, ứng dụng giao việc tức thời - nhắc việc thông minh. Công tác triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai nghiêm túc, có sự tham gia khảo sát độc lập của Ủy ban MTTQ TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP.

Đi vào cụ thể, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Công Hùng cho biết trong quý I/2019, TP nhận hơn 4,4 triệu hồ sơ, đã giải quyết hơn 4,3 triệu hồ sơ, đang giải quyết hơn 76.300 hồ sơ. Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến ngày càng mở rộng và được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Trong 5 tháng đầu năm, TP đã xử lý 19 trường hợp có hành vi chậm trễ, gây phiền hà… cho người dân khi làm thủ tục hành chính.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận 1, TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu

Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu chính quyền TP cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như vẫn còn một số thủ trưởng chưa sâu sát, đột phá, còn e dè và sợ trách nhiệm. Nhất là vẫn còn 0,31% hồ sơ trễ hẹn (tương đương 31.942 hồ sơ), chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai. Tỉ lệ không hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước còn cao với 17,67%... Công tác xử lý đối với cá nhân, tập thể có hạn chế trong công tác đánh giá chỉ số CCHC chưa triệt để, nghiêm túc.

Chủ tịch UBND TP nhìn nhận đột phá về CCHC là chìa khóa quan trọng nhằm tăng cường sự phục vụ và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển TP. Do đó, ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ 10 giải pháp trọng tâm đã được TP chỉ đạo từ đầu năm. Ông Nguyễn Thành Phong cũng giao việc cụ thể đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP. Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết đạt từ 80% trở lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Sở Tài nguyên và Môi trường khắc phục ngay tình trạng hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, phấn đấu kéo giảm tỉ lệ trễ hạn xuống dưới 0,1%. Nhất là Sở Nội vụ phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành công tác CCHC, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu toàn TP phải chuyển động tạo đột phá thực sự trong CCHC. Các đơn vị cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào CCHC như "Hóc Môn trực tuyến", "Bình Thạnh trực tuyến"...

Theo Bí thư Thành ủy TP, chỉ số "Đánh giá CCHC bộ máy tổ chức hành chính" của TP bị đánh giá thấp, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành. "Lý do là một số cấp phó ở sở ngành còn cao hơn so với quy định. Dân số tăng, đầu mối đơn vị tăng nên mới có tình trạng đó, cần phải sắp xếp lại cho hợp lý" - ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu. Riêng mục xếp hạng thấp nhất là đánh giá tác động của CCHC đối với sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, xếp thứ 60/63 tỉnh thành, ông nhìn nhận TP làm được nhiều, quan tâm nhưng trung ương lại đánh giá thấp. Tổng thể trên toàn TP hài lòng trên 82% nhưng từng lĩnh vực cụ thể như đất đai, xây dựng, kinh doanh... tỉ lệ hài lòng còn thấp. Do đó, Bí thư Thành ủy TP đề nghị rà soát lại, nhận diện rõ nguyên nhân để khắc phục.

Gặp khó khi sắp xếp lại đơn vị hành chính Liên quan đến việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết TP đang gặp một số vướng mắc và đã báo cáo Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn. "Về dân số thì TP giải quyết được nhưng về diện tích thì đang gặp khó vì nhiều khi một quận của TP còn chưa đạt tiêu chí diện tích theo yêu cầu" - ông Nguyễn Thành Phong nói. Ông cho biết TP đã đề xuất trung ương 2 phương án sắp xếp các đơn vị hành chính.

PHAN ANH