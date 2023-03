Cần phương án "hậu chuẩn hóa" thông tin thuê bao

Phải thừa nhận rằng ngay trong đợt đầu tiên tiến hành chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, dù nỗ lực tối đa, tỉ lệ đạt được không thể 100%, thậm chí trên 90% đã là thành công.

Thành công bước đầu và căn cơ nếu như các nhà mạng dựa trên quy trình đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư nắm được tối đa số thuê bao chưa chuẩn hóa (trùng khớp thông tin) - ở đây không tính những trường hợp dữ liệu trong CSDLQG có sai sót. Việc này giúp các nhà mạng quản lý thuê bao tốt hơn và có được tổng số thuê bao thật sự đang hoạt động.

Thực tế, không ít người dùng di động, chủ yếu là các gói trả trước, thuộc nhóm "phi công nghệ", chỉ gọi điện, nhắn tin hay truy cập mạng xã hội. Trong đó có những người lớn tuổi, ở vùng hẻo lánh. Thậm chí, có người chỉ dùng điện thoại để nhận cuộc gọi và gọi đi mà không thể đọc được tin nhắn. Đó là những người không thể tự mình thực hiện các thao tác cập nhật. Vì thế, trước khi đến hạn định (sau ngày 31-3-2023), các nhà mạng kiểm tra số lượng các thuê bao nào chưa cập nhật thông tin để có các biện pháp tập trung xử lý số tồn đọng đó. Phương thức an toàn nhất vẫn luôn là chủ thuê bao trực tiếp đến các điểm dịch vụ chính thức của nhà mạng. Nhưng do việc này sẽ không thể làm được đối với không ít người không có điều kiện, nên các nhà mạng phải chủ động cử nhân viên đến tận nhà thuê bao để cập nhật. Tuy nhiên, để tránh tình trạng mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin, nhân viên nhà mạng phải liên lạc trước và đi cùng công an khu phố hay tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố để người dân an tâm.

Có lẽ, sau khi hết thời hạn và bị khóa dịch vụ một chiều (không thể gọi đi), nhiều thuê bao chưa cập nhật sẽ buộc phải cập nhật thông tin. Tâm lý của không ít người dùng vẫn là ung dung tự tại cho tới khi "nước đến chân mới nhảy". Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động là một yêu cầu cần thiết mà nếu khai thác tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích, ngay cả trong việc góp phần vào cuộc chiến chống sim rác. Không thể tránh khỏi những phiền hà khi bị cắt dịch vụ, nhưng đó là với những thuê bao không thể hay không chịu cập nhật thông tin.

Các nhà mạng vẫn phải chấp nhận mất một số lượng thuê bao trong "bảng chiến tích" cạnh tranh của mình. Vấn đề là các nhà mạng nên có kế hoạch "hậu chuẩn hóa", hỗ trợ số thuê bao chưa cập nhật đăng ký sử dụng lại, tốt nhất là nên cho họ được giữ nguyên số điện thoại cũ.

Anh Phúc