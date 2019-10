Chiều 31-10, Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận có một tàu hàng gặp sự cố, bị chìm trên đường vào cảng Sơn Dương, trên tàu lúc này có 11 thuyền viên và 1 hành khách.



Theo đó, vào khoảng 11 giờ 40 ngày 31-10, cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo tàu Thành Công 999 có hành trình đi từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương, khi còn cách cảng khoảng 10 km thì gặp sự cố máy lái. Đến khoảng 11giờ 50 phút cùng ngày 31-10, các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Vị trí tàu Thành Công 999 bị chìm ở 180 07’ 44 vĩ độ Bắc; 1060 29’ 13 kinh độ Đông.

Được biết, tàu Thành Công 999 có trọng tải 6.095,6 tấn.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã kết hợp với các lực lượng chức năng triển khai các phương án cứu hộ. Tuy nhiên, do lúc này gió to giật cấp 7-8, sóng cao nên chưa thể nào tiếp cận được hiện trường. Việc cứu hộ những thành viên trên chiếc tàu là cấp thiết tuy nhiên với tình trạng thời tiết xấu như thế này thì rất khó. Chúng tôi đang tìm phương án an toàn nhất để làm sao nhanh nhất có thể để ứng cứu 12 người trên tàu"- thượng tá Nghị nói.