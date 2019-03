02/03/2019 08:44

Sáng 2-3, Đồn Biên phòng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, 12 thuyền viên trên tàu cá QT93377TS đã được đưa vào bờ an toàn, sau khi tàu cá này bất ngờ bốc cháy trên biển.



Các thuyền viên kể lại sự việc sau khi được đưa vào bờ an toàn

Theo đó, vào 16 giờ 30 ngày 1-3, tàu cá mang số hiệu QT93377TS do ông Đinh Văn Trinh (trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên khác xuất bến ra biển đánh cá. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Việt nhận được tin báo tàu ông Trinh bị cháy khi cách bờ khoảng 4 hải lý.

Rất may khi xảy ra sự cố, tàu cá BĐ94607 do ông Nguyễn Đình Hùng (46 tuổi, trú tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần đó đã lập tức đến ứng cứu. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, 12 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn đã được tàu cá ông Hùng đưa vào bờ an toàn.

Được biết, do vụ cháy xảy ra trên biển, ngọn lửa bùng lên bao trùm thân tàu nên không thể tiến hành công tác cứu hộ.







Đ. Nghĩa