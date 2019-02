Tên cướp bí ẩn gửi trả 100 triệu đồng cùng thư xin lỗi

01/02/2019 09:56







Sáng 1-2, thiếu tá Lê Đình Hùng, Trưởng Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cướp giật hy hữu.

Cụ thể, lúc 13 giờ 30 phút ngày 28-1, chị Phan Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê An Giang) chạy xe máy qua địa bàn phường An Phú thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật giỏ xách. Trong giỏ xách có 107 triệu đồng cùng 2 điện thoại (Iphone X và Iphone 6). Chị Tuyền đuổi theo tên cướp nhưng không kịp. Ngay sau đó chị đến Công an phường An Phú trình báo sự việc.

Bất ngờ, ngày 29-1, lực lượng chức năng phát hiện trước UBND phường An Phú có ai đó vứt một túi ny lông. Kiểm tra bên trong, mọi người bất ngờ thấy 100 triệu đồng, cùng 2 điện thoại và lá thư của đối tượng thực hiện vụ cướp.

100 triệu đồng cùng 2 điện thoại đối tượng cướp giật nhờ UBND phường gửi trả nạn nhân

Trong thư viết: "Kính gửi ủy ban phường An Phú. Hôm nay trên địa bàn có xảy ra một vụ cướp và tôi chính là người đã gây ra. Thật sự tôi rất hối hận đã gây ra và tôi thật sự sốc với số tài sản cướp được. Có lẽ giờ đây người bị tôi cướp rất buồn và đau khổ. Cũng chỉ vì tôi đã lỡ mượn tiền của tín dụng đen và không thể trả được. Chỉ có mấy triệu, lãi cứ lên từng ngày, họ điện thoại rồi nhắn tin cả ngày, tôi không thể chịu nổi. Họ còn dọa sẽ cho người đến tận phòng siết nợ mà vợ tôi chỉ mới sinh bé gái được 3 tháng tuổi, nếu bọn họ mà đến chắc có lẽ vợ tôi chết mất, nên tôi nghĩ quẫn đi cướp, lấy tiền trả nợ và chiều nay tôi đã cướp của một người phụ nữ một chiếc ba lô. Tôi không ngờ số tiền quá lớn. Chắc họ cũng đang có việc cần tiền nên mới mang nhiều tiền như vậy. Cả buổi chiều tôi ân hận cắn rứt lương tâm. Và làm sao tôi đối mặt với đứa con bé bỏng của tôi đây, và còn người bị cướp nữa, họ cũng đang rất cần tiền mà tại sao tôi lại làm như vậy, nên tôi viết bức thư gửi các anh, mong các anh gửi lại số tài sản tôi cướp của họ, còn cái ba lô sau khi tôi lấy điện thoại và tiền đã vứt vô thùng rác khi tôi quay lại tìm mà không thấy. Toàn bộ số tiền ấy tôi đã lấy một chút ít để trả nợ. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho xã hội. Và mong mọi người hãy mở vòng tay tha thứ cho kẻ tội lỗi này được một ân huệ và tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến người tôi cướp, mong các anh gửi lại số tài sản đến người đã giúp tôi. Xin cảm ơn".

Thiếu tá Hùng cho biết toàn bộ số tài sản đối tượng tượng cướp giật trả lại đã được gửi đến nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, lai lịch tên cướp vẫn trong vòng bí ẩn.

NHƯ PHÚ