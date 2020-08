Ngày 11-8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý những đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy hoạt động quy mô từ TP HCM về Đồng Nai.



Trước đó, ngày 10-8, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Biên Hòa trong quá trình theo dõi, đã phát hiện đối tượng nghi vấn đi xe máy trên địa bàn phường Tam Hòa nên tổ chức vây bắt.

Khi bị bao vây chặt, đối tượng này đã chống trả quyết liệt, lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ bất chấp hậu quả. Vấp phải sự chống trả manh động, một chiến sỹ công an đã bị thương nhẹ. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bị khống chế ngay tại chỗ.

Tang vật vụ việc bị thu giữ

Khám xét nhanh, công an phát hiện thu giữ trong người đối tượng này 1 gói ma túy đá. Kẻ bị bắt giữ là Phan Hoàng Phong (SN 1986, trú tại phường An Bình, TP Biên Hòa). Tiếp tục khám xét nơi ở trọ của người này, công an thu giữ hơn 50 gram ma túy đá.

Mở rộng điều tra, Công an TP Biên Hòa đã bắt, khám xét nơi ở trọ của 2 đối tượng khác là Trần Thị Tố Uyên (SN 1977, trú tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Phạm Văn Cảnh (SN 1986, trú phường Tam Hòa, TP Biên Hòa), thu giữ gần 1,5 kg ma túy đá; 20 viên nén ma túy tổng hợp; 1 cân tiểu ly.

Tiếp tục khám xét một điểm ở trọ khác của Uyên ở quận 8, TP HCM, công an thu giữ nhiều phương tiện và tài liệu có liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Nhóm này khai nhận, thường mua ma túy từ TP HCM và đưa đi bán nhiều nơi tại Biên Hòa (Đồng Nai) và Bình Dương.