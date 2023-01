Đó là những lời kể đầy nước mắt của ngư dân Nguyễn Thành Luyến (phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận), một trong số 9 ngư dân may mắn sống sót sau vụ chìm tàu tại Bình Thuận tháng 7-2022.

Hai lần thoát "lưỡi hái tử thần" trong gang tấc



Nửa năm sau sự cố chìm tàu, anh Luyến vẫn không thể quên khoảnh khắc ám ảnh suốt cuộc đời mình. Tiếp chúng tôi bên tách trà vội trong căn nhà cấp 4 xộc xệch của người cha ruột, anh Nguyễn Thành Luyến giờ đã bớt hốc hác so với thời điểm vừa được cứu sống trong vụ tàu cá BTh 97478 TS bị chìm. "Không chỉ một, mà tôi may mắn thoát chết hai lần từ những cơn sóng dữ. Ngoài lần chìm tàu vừa qua thì 9 năm trước tôi cũng may mắn được cứu sống trong 13 người trở về từ vụ chìm tàu tại biển Kê Gà, Bình Thuận. Tính ra số mình còn được may mắn ăn Tết nên tử thần gọi không được" - anh Luyến cười nhoẻn.



Anh Luyến và cha ruột sửa soạn bàn thờ Tết cho anh Nguyễn Thành Lãng

Vụ chìm tàu mà ngư dân Nguyễn Thành Luyến đề cập đó là vụ tàu BTh96984 TS bị sóng đánh chìm tại vùng biển Kê Gà – Bình Thuận xảy ra từ năm 2014 khiến 6 người chết, 13 người được cứu sống. Ngư dân Nguyễn Thành Luyến cùng chủ tàu Bùi Văn Toàn (SN 1972, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết) là 2 trong số 13 người được cứu sống trong vụ chìm tàu BTh96984 TS, nay tiếp tục có mặt trên tàu cá BTh 97478 TS (bị chìm vào tháng 7-2022) và vẫn may mắn thoát chết. Hai vụ chìm tàu cá diễn ra cùng thời điểm tháng 7 với nhiều điểm chung khó lí giải. Hai con tàu định mệnh bị sóng đánh chìm đều do thuyền trưởng kiêm chủ tàu Bùi Văn Toàn cầm lái, một thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm, gan dạ. Tháng 7-2014, hai thuyền viên xin rút lui trước khi tàu BTh96984 TS khởi hành nên may mắn không gặp nạn. Đến tháng 7-2022, cũng có 2 thuyền viên rời tàu BTh 97478 TS để theo một tàu cá khác vào bờ vì lí do sức khoẻ, trước khi còn tàu này bị đắm.

Trong danh sách 16 thuyền viên hành nghề trên tàu cá BTh 97478 TS, có nhiều người từng được cứu sống trong vụ chìm tàu tại vùng biển Kê Gà.

Anh Nguyễn Thành Luyến là người tự tay cột bó 2 người thân là chú ruột Nguyễn Thành Lương và anh ruột Nguyễn Thành Lãng thả lại biển trong trong vụ chìm tàu tháng 7-2022. Anh Nguyễn Thành Lãng là người từng có mặt trong vụ chìm tàu tại biển Kê Gà năm 2014 và tiếp sức cứu nhiều anh em khác thoát chết. Nhưng đến biến cố lần này thì anh không qua khỏi.

"Ăn Tết xong, chúng tôi lại ra khơi"

Nửa năm sau biến cố đắm tàu, 9 ngư dân may mắn sống sốt đều đã quay trở lại biển khơi. Anh Luyến cho biết, sau sự cố lần ấy, anh và những người được cứu sống phải dưỡng bệnh hơn 1 tháng sau nhiều ngày đói khát trên biển, da tóc bị bong tróc. Ít lâu sau, anh tìm được một chân phụ hồ tại địa phương, với ngày công lao động được trả 360 ngàn đồng. Tuy nhiên, chỉ làm được nghề mới 1 tháng, anh Luyến lại nhớ biển. "Cái máu mình gắn bó với biển rồi. Vậy nên dù làm nghề bờ có nhàn hơn cũng không chịu được" – anh Luyến nói.

Một tháng sau khi phụ hồ, anh Luyến cùng người anh trai của mình là Nguyễn Thành La đi biển trở lại. Ban đầu, hai anh đi tuyến lộng cùng các thuyền lưới rút cho đỡ nhớ nghề. "Thu nhập lúc ít lúc nhiều hơn nghề bờ, nhưng được ra biển mình thấy vui hơn" – anh La nói.

Anh Luyến cùng anh Nguyễn Thành La thắp nén nhang cho người anh lớn Nguyễn Thành Lãng

Thắp nén hương đầu năm mới bên bàn thờ của người anh Nguyễn Thành Lãng, hai anh em Luyến và La cho biết khoảng mùng 6 Tết này cả hai sẽ lại bám biển Trường Sa. Cả hai cùng nhau ra khơi sau khi liên hệ được một chủ tàu mới tại phường Phú Hài (TP Phan Thiết) hành nghề vây rút chì.

6 ngư dân khác may mắn thoát chết trong vụ chìm tàu BTh 97478 TS hiện cũng đã quay lại đi biển sau thời gian tạm nghỉ. Riêng chủ tàu Bùi Văn Toàn cũng đã cho chiếc tàu còn lại (ngoài chiếc tàu đã bị chìm) tiếp tục ra khơi từ 2 tháng trước. Dự kiến khoảng giữa tháng Giêng, tàu cá của thuyền trưởng Toàn lại ra khơi dịp năm mới.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tặng quà, chúc Tết cho gia đình các ngư dân gặp nạn. Ảnh: Hoàng Bình