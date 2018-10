Thăng quân hàm trước hạn cho thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong

12/10/2018 18:02





Chiều 12-10, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tổ chức làm lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về việc truy thăng quân hàm trước niên hạn từ thiếu úy lên trung úy sĩ cho đồng chí Nguyễn Đức Đạt (sinh năm 1992; quê quán huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), nguyên là cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy của Công an huyện Long Hồ.

Người đứng ra nhận quyết định thay anh Đạt là bà Trần Thị Xuân Tươi (mẹ ruột của anh Đạt).

Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ, trao quyết định cho bà Tươi về việc thăng quân hàm cho trung úy Nguyễn Đức Đạt.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào đêm 13-7, thiếu úy Đạt cùng đồng đội thực hiện kế hoạch bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước, huyện Long Hồ) và bắt được 1 đối tượng nghi vấn nên dẫn về nhà người dân gần đó lập biên bản. Trong lúc này, Đạt đi vào trong nhà người dân này lấy ca nước bằng nhựa uống. Sau đó, Đạt than nhức đầu, chóng mặt nên đồng đội gọi cho gia đình thiếu úy cùng đưa đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long cấp cứu.

Nhưng khi vào BV, bác sĩ T. từ chối cấp cứu, cho rằng thiếu úy Đạt bị rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính. Bác sĩ giải thích với người nhà vì BV không có chuyên khoa sâu tâm thần nên đề nghị đưa bệnh nhân đến BV Tâm thần để được điều trị chuyên khoa hợp lý hơn. Khi chuyển qua BV Tâm thần tỉnh cách đó 5 km thì thiếu úy Đạt tử vong. Kết quả giám định chất lỏng mà thiếu úy Đạt uống trong ca là ma túy loại methamphetamine (ma túy đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphetamine trong 500 ml hơn 10 gram. Nguyên nhân tử vong của thiếu úy Đạt do ngộ độc chất ma túy methamphetamine.

Kết luận của cuộc họp hội đồng chuyên môn do Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long nhận định, nhân viên trực cấp cứu có sai sót về chuyên môn vì chưa khai thác bệnh sử và thăm khám đầy đủ nên chẩn đoán ban đầu còn chủ quan, vội vàng. Tuy nhiên, kết luận cũng nêu bác sĩ không có biểu hiện thiếu trách nhiệm.

Mới đây, bác sĩ T. đã bị BVĐK Vĩnh Long điều chuyển về phòng hành chính, không được làm công tác chuyên môn vào thời điểm này.





LÊ KHÁNH