Ngày 6-7, tin từ Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện tài khoản Facebook "Cường Bily Acedamy" đăng tải bức ảnh mặc cảnh phục công an nhân dân để câu "like".



N.T.C. tại cơ quan công an

Qua xác minh, công an xác định người này là N.T.C. (SN 1994; ngụ thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, C. khai nhận hiện đang là chủ một quán cắt tóc trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân. Mặc dù không công tác trong lực lượng công an nhưng C. đã tự ý lấy bộ trang phục của người quen rồi chụp ảnh đăng lên Facebook với mục đích câu "like", tăng lượt tương tác trên trang Facebook cá nhân của mình.

Căn cứ hành vi vi phạm của N.T.C., Công an huyện Quan Hoá đã yêu cầu anh C. gỡ bài viết trên Facebook, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Đồng thời tiến hành lập hồ sơ xử lý N.T.C. về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân.