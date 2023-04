Chiều 6-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP HCM tổ chức họp báo định kỳ.

Trước phản ánh của báo chí về tình trạng chèo kéo, "chặt chém" khách du lịch trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của TP HCM và cả nước, ông Nguyễn Minh Lý, Chánh Thanh tra Sở Du lịch, đã có thông tin phản hồi tại buổi họp báo.

Ông Lý nhìn nhận đây là vấn đề không chỉ của ngành du lịch mà thành phố rất quan tâm. Do đó, Sở Du lịch TP HCM có quy chế phối hợp Công an thành phố để bảo đảm an ninh, an toàn với du khách.

Ông Nguyễn Minh Lý, Chánh Thanh tra Sở Du lịch TP HCM, thông tin về tình trạng "chặt chém" khách du lịch tại buổi họp báo chiều 6-4.

Ngoài ra, hằng quý, ngành du lịch thành phố đều giao ban với ngành công an, các phòng kinh tế, phòng văn hóa của một số quận, huyện. Trong quý I/2023, Sở Du lịch đã đẩy mạnh rà soát, kiểm tra kỹ các vấn đề báo chí đã nêu về nạn chèo kéo, "chặt chém" du khách, đặc biệt là du khách quốc tế tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo ông Lý, du lịch là một ngành kinh tế - dịch vụ liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác. Do đó, Sở Du lịch luôn ưu tiên phối hợp với các sở, ngành để giải quyết nạn chèo kéo, chặt chém khách du lịch.

Liên quan đến vụ 100 du khách Việt Nam mất liên lạc khi đi du lịch ở Hàn Quốc, trong đó có 32 khách của công ty lữ hành trên địa bàn TP HCM, ông Lý cho biết sau quá trình kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở Du lịch đã xác định hành vi vi phạm, lập biên bản kiểm tra hành chính.

Thanh tra Sở Du lịch cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với 4 doanh nghiệp liên quan.