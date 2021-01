Theo đó, Thanh tra TP HCM thống nhất với 15/19 kiến nghị của Thanh tra Sở Tài chính liên quan việc lập phương án vay tiền ngân hàng, vay tiền cá nhân; vượt thẩm quyền khi cho phép giám đốc công ty được ký hạn mức tín dụng vay tiền ngân hàng, không lập phương án vay tiền trình hội đồng thành viên phê duyệt; việc chỉ đạo lập kế hoạch và kiểm soát nguồn tiền để vay nợ và trả nợ, chỉ đạo và giám sát việc phân loại nợ phải thu, nợ phải trả theo quy định; việc đối chiếu xác nhận số nợ phải thu, nợ phải trả; xử lý về tài chính...

Tuy nhiên, có 2/19 kiến nghị được Thanh tra Sở Tài chính kết luận có sai phạm nhưng trích dẫn văn bản chưa phù hợp về thẩm quyền, thời điểm sai phạm, so sánh tỉ lệ lỗ của Công ty PPM (thẩm quyền đối với việc tạm giao, cho thuê tài sản cố định, tỉ lệ lỗ trên vốn điều lệ của Công ty PPM); 1/19 kiến nghị chưa đủ cơ sở kết luận sai phạm (hiệu quả quản lý kinh doanh liên quan vay tiền ngân hàng, cá nhân để nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng) và 1/19 kiến nghị không có sai phạm (công ty lập giấy nhận nợ, khế ước vay thay cho hợp đồng vay vốn).

Kết luận thanh tra

Đối với 6 kiến nghị UBND TP chỉ đạo chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP của Thanh tra Sở Tài chính, kết luận của Thanh tra TP nêu rõ: 1/6 kiến nghị đã được UBND TP chỉ đạo, xử lý và Công ty 27/7 đã thực hiện xong (liên quan quản lý, sử dụng mặt bằng); 1/6 kiến nghị quan hệ dân sự giữa người vay và cho vay (công nợ phải trả của Công ty 27/7 với bà Hồng do chưa thống nhất cách tính lãi vay); 2/6 kiến nghị qua kết quả thanh tra lại chưa có chứng cứ về dấu hiệu hành vi vi phạm (thành lập Công ty PPM, mua bán giữa Công ty 27/7, PPM và giữa 27/7 với Công ty TNHH Doosol Việt Nam; quản lý lỏng lẻo, việc mất số tài sản cố định liên quan trục lợi các dự án đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản); 2/6 kiến nghị không có chứng cứ hoặc không có trong nội dung, kết quả thanh tra để kiến nghị chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP (dự án 258,95 ha cao su tại Bình Phước, dự án Resort Phương Nam - Cần Giờ).

Tuy nhiên, theo Công văn số 2711 kèm biên bản làm việc của Thanh tra Chính phủ ngày 30-10-2017 về chuyển giao kết quả thanh tra việc tái cơ cấu liên quan dự án nêu trên với Thanh tra Sở Tài chính và qua thanh tra lại, Thanh tra TP HCM nhận thấy ông Nguyễn Hoàng Viễn (nguyên Giám đốc công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 27/7) có dấu hiệu vụ lợi, động cơ cá nhân, mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng nhiệm vụ khi quyết định đầu tư và ký hợp đồng vượt thẩm quyền. Do đó, việc chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP để làm rõ đối với ông Nguyễn Hoàng Viễn về các vụ việc nêu trên là có cơ sở.

Kế đến, những nội dung kiến nghị liên quan sai phạm, thiếu sót của hội đồng thành viên, kế toán trưởng công ty chưa được Thanh tra Sở Tài chính đề cập đến trách nhiệm của kiểm soát viên và trách nhiệm của giám đốc Công ty 27/7 đối với những nội dung kiến nghị liên quan lĩnh vực kế toán; cũng như chưa kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính (theo thẩm quyền) trong lĩnh vực kế toán đối với Công ty 27/7. Đồng thời chưa đề nghị các biện pháp khắc phục đối với những thiếu sót, sai phạm tại Công ty 27/7 để chấn chỉnh, phòng ngừa tiếp tục diễn ra trong quá trình hoạt động sắp tới của đơn vị.



Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo sở, trưởng các phòng ban, chánh thanh tra sở, chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp và các cá nhân liên quan việc kết luận, kiến nghị các nội dung chưa phù hợp, chưa chính xác và chưa đầy đủ cơ sở tại kết luận thanh tra,....