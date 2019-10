Ngày 4-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định thay đổi tội danh từ "Chống người thi hành công vụ" sang "Giết người" đối với đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra, xử lý. VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định thay đổi tội danh của Công an tỉnh Gia Lai.



Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 27-7, đối tượng Hùng điều khiển ô tô BKS 60K-7065 chở theo 2 người khác cùng hơn 200kg gỗ lậu lưu thông trên địa bàn huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai thì bị lực lượng CSGT, Công an huyện Kon Chro yêu cầu dừng xe kiểm tra.



Tuy nhiên, Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe chạy theo tỉnh lộ 667 hướng ra thị xã An Khê. Tổ công tác đã truy đuổi, đồng thời báo cho lực lượng CSGT đang tuần tra tại tỉnh lộ 667. Lực lượng CSGT đã lập chốt chặn tại địa phận thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kon Chro.

Đại uý Nguyễn Đức Nhã bị hất văng sau cú tông

Khi thấy tổ CSGT đang chặn bắt, Hùng lái xe lao thẳng vào tổ công tác hòng thoát thân. Cú tông khiến xe chuyên dụng BKS 81A-003.73 bị xoay ngang và hất văng Đại uý Nguyễn Đức Nhã đang đứng phía sau khiến đại úy Nhã bị thương phải đưa đi cấp cứu.



Sau khi bị bắt giữ, Hùng khai đã sử dụng ma tuý, không có bằng lái, xe gắn biển số giả, hết niên hạn sử dụng nên đã bỏ chạy và gây ra vụ tai nạn trên.



Tổ CSGT bị xe do Hùng điều khiển tông

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hùng để xử lý về tội "Chống người thi hành công vụ". Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ nên thay đổi tội danh sang tội "giết người".