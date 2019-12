Chiều 16-12, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Công an phường Hàng Trống tiếp nhận từ đội tự quản hồ Gươm một người đàn ông có hành vi câu trộm một con rùa nặng hơn 10 kg ở hồ Gươm.

Hình ảnh con rùa nặng hơn 10 kg bị câu trộm bị người dân phát hiện - Ảnh: CTV

Theo một nhân chứng, một số người dân đi bộ gần khu vực hồ Gươm thì phát hiện một người đàn ông đang loay hoay dùng áo khoác phủ kín một con rùa nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Đội tự quản hồ Hoàn Gươm có mặt và đưa người đàn ông này cùng tang vật là con rùa nặng hơn 10 kg cùng 1 chiếc lưỡi câu về Công an phường Hàng Trống để làm rõ.

Tại cơ quan công an, lúc đầu người đàn ông tên Thái Hữu H. (41 tuổi, quê quán Yên Thành, Nghệ An) quanh co, không khai nhận. Sau đó, ông H. khai rằng bản thân thấy con rùa nổi trên mặt hồ Gươm nên đã lại gần để câu trộm.

"Hiện chúng tôi đang chờ cơ quan kiểm lâm xác định giống rùa gì, có phải động vật quý hiếm hay không. Nhìn bề ngoài, đây là rùa mai cứng không phải rùa mai mềm từng sống hàng trăm năm ở hồ Gươm" - vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống nói và cho hay việc làm của ông H. có thể bị xem xét, xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản".