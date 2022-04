Ngày 17-4, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ TP HCM và Báo Người Lao Động đã đến thăm, trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở 2 tỉnh Long An và Tây Ninh. Đây là hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).



Khích lệ tinh thần học tập

Tham gia cùng đoàn công tác có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tại Long An, đoàn đã trao 50 phần học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, 30 phần trao cho học sinh con công nhân lao động là người dân tộc thiểu số; 20 phần chuyển cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An để tặng học sinh vùng biên giới.

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - cùng đoàn công tác trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số tại Long An. Ảnh: QUANG LIÊM

Chứng kiến con gái nhận học bổng, chị Néang Ra (quê Kiên Giang, ngụ tại Long An) rưng rưng nước mắt. Vợ chồng chị đều là người dân tộc Khmer, đồng lương công nhân ít ỏi nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. "Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Tôi mừng khi con được nhận học bổng. Số tiền này làm nhẹ gánh nỗi lo của gia đình trong thời điểm này" - chị Néang Ra tâm sự.

Mang phần học bổng vừa nhận được đưa cho mẹ, em In Đăng Khoa (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) phấn khởi: "Mẹ giữ tiền này. Khi nào con lên lớp 4, mẹ mua cho con sách vở và quần áo mới nhé". Rồi In Đăng Khoa bộc bạch: "Sáng nay, con và mẹ đến đây từ sớm để nhận quà của các cô chú. Con và mẹ rất vui".

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cho biết những phần học bổng này là niềm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh, sinh viên. Ông Tuấn hy vọng những phần học bổng sẽ góp phần giúp gia đình các em vượt qua khó khăn, góp phần ổn định công tác an sinh xã hội của địa phương.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: QUANG LIÊM

Tiếp tục lan tỏa

Rời Long An, đoàn đến Tây Ninh. Dưới cái nắng gay gắt của vùng biên giới, Đồn Biên phòng Ninh Điền (huyện Châu Thành) rộn ràng tiếng cười đùa của trẻ em. Ngay từ sớm, 50 học sinh của huyện Châu Thành đã có mặt đông đủ tại đây để nhận học bổng từ đoàn công tác.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Tại đây, đoàn đã trao 50 phần học bổng cho học sinh là người dân tộc thiểu số của địa phương.

Vinh dự và hạnh phúc là cảm xúc của em Quách Thành Công (học sinh lớp 12, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, tỉnh Tây Ninh) khi nhận học bổng. "Em sẽ dùng số tiền này để trang trải chi phí cho những ngày đầu tiên khi lên đại học. Tấm lòng "vàng" của các cô chú tiếp thêm động lực để em cố gắng hơn nữa trên con đường chinh phục cánh cổng trường đại học" - Công bày tỏ.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết chương trình học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được khởi phát từ ông Trương Hòa Bình cách nay hơn 16 năm. Đến nay, chương trình đã giúp đỡ hàng ngàn học sinh là con em dân tộc thiểu số. Nhiều em nhận được sự giúp đỡ của chương trình nay đã trưởng thành, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Ông Tô Đình Tuân cho biết sau khi tiếp nhận và được giao nhiệm vụ quản lý chương trình học bổng này, Báo Người Lao Động từng bước xây dựng quy chế, tiếp tục phát huy, lan tỏa những giá trị nhân văn chương trình.

Cũng trong chuyến công tác, Ủy ban MTTQ TP HCM đã trao tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Đồn Biên phòng Ninh Điền (tỉnh Tây Ninh) mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Số tiền này được trích từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Từ ngày 8 đến 17-4, Ủy ban MTTQ TP HCM và Báo Người Lao Động đã tổ chức các đợt đi thăm và trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Bình Phước, Long An, Tây Ninh. 300 phần học bổng đã được trao với tổng giá trị là 600 triệu đồng. Đồng hành với chương trình học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trong đợt này là Công ty CP Chứng khoán SSI.