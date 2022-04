Ông Huỳnh Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành, cho biết huyện có 3 xã với 6.200 nhân khẩu là người dân tộc Khmer, trong đó hơn 40% thuộc diện hộ khó khăn. Các suất học bổng do đoàn công tác của Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp cùng Báo Người Lao Động trao tặng học sinh cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập tốt.



Nhận được học bổng, em Thị Nhung, học sinh lớp 8 Trường THCS Phú Hữu, cho biết sẽ dùng số tiền này để mua sách vở, dụng cụ học tập. Còn Lê Vỹ Khang, học lớp 9 Trường THCS Giang Điều, cho hay em gặp khó khăn về thiết bị khi phải học trực tuyến xen kẽ trực tiếp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Em sẽ để dành phần học bổng để mua điện thoại thông minh phục vụ học trực tuyến cũng như tham khảo thêm kiến thức trên mạng.

Đại diện Báo Người Lao Động và ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang, trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH LONG

Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8-4, chương trình đã đến trao học bổng cho 100 em ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Như vậy, chương trình học bổng hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp cùng Báo Người Lao Động thực hiện đã trao tặng 150 suất học bổng cho học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số tại tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa được khởi phát từ ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Hoạt động này đã được thực hiện suốt gần 20 năm qua nhằm đem đến điều kiện học tập cho hàng ngàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.