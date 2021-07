Tối 29-7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An, cho biết qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện thêm 17 trường hợp ở Nghệ An dương tính SARS-CoV-2. Những trường hợp dương tính là người các xã: Quỳnh Lâm, Tiến Thủy, Quỳnh Lương, An Hòa, Quỳnh Minh, Quỳnh Giang.

Theo cơ quan chức năng, 17 trường hợp dương tính trên đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Minh An. Hiện cơ quan chức năng tại Nghệ An đang khẩn trương truy vết, cho cách ly những người có liên quan đến những trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên.

Thêm nhiều ca mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Minh An

Được biết, tính đến chiều ngày 30-7, tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát hiện 957 trường hợp F1; 2.820 trường hợp F2; 4.572 trường hợp F3 liên quan đến các ca mắc Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 0 giờ ngày 31-7, sẽ tiến hành cách ly xã hội toàn huyện Quỳnh Lưu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến ổ dịch BVĐK Minh An từ ngày 26-7 đến nay cơ quan chức năng Nghệ An đã phát hiện 35 ca mắc Covid-19 tại 2 huyện, trong đó: Quỳnh Lưu: 31 ca (phân bổ ở 9 xã); Hoàng Mai: 4 ca (phân bổ ở 1 xã).

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 227 ca mắc Covid-19 ở 14 địa phương, trong đó: TP Vinh: 90, Quỳnh Lưu: 43, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 8, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 5, Hoàng Mai: 6, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1. Tổng số ca điều trị khỏi, ra viện trong ngày: 6 bệnh nhân. Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 124 bệnh nhân. Có 1 bệnh nhân tử vong. Hiện tại, số bệnh nhân đang điều trị: 99.