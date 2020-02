Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc ở khu vực ĐBSCL, gồm Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đây là 2 dự án trọng điểm, mang tính cấp thiết để tăng tính kết nối và phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng.



Nhiều phương án đầu tư

Trong quyết định giao Tổng Công ty Cửu Long thực hiện bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án đầu tư đường cao tốc này, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nêu rõ Tổng Công ty Cửu Long là chủ đầu tư. Bộ cũng yêu cầu đơn vị này phải chủ động triển khai các thủ tục cần thiết, tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu đã có, hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án cao tốc nêu trên theo Luật Đầu tư công để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn.

Hai dự án cao tốc nêu trên là trục ngang ở khu vực ĐBSCL, kết nối với các tuyến cao tốc trục dọc, gồm tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông là TP HCM - Trung Lương - Cần Thơ (đi từ TP HCM - Long An - Tiền Giang - Vĩnh Long đến Cần Thơ) và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây là Chơn Thành - Đức Hòa - Mỹ An - Cao Lãnh - Vàm Cống - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đi từ Bình Phước - TP HCM - Long An - Đồng Tháp - Cần Thơ đến Kiên Giang).

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Cửu Long, dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự kiến tổng mức đầu tư khi hoàn thiện với 4 làn xe hoàn chỉnh là 63.021,12 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 dự kiến có nhiều phương án đầu tư. Phương án 1 là đầu tư toàn bộ tuyến từ cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đến cảng Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng). Phương án 2 là đầu tư đoạn tuyến từ Quốc lộ 80 (TP Cần Thơ) đến Quốc lộ 1 (tỉnh Hậu Giang), trong đó gồm 2 phương án nhỏ: Đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ Quốc lộ 80 đến Quốc lộ 1 và đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ Quốc lộ 80 đến Quốc lộ 1 và giải phóng mặt bằng toàn bộ tuyến từ cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đến cảng Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng). Bên cạnh đó, một phương án lớn khác là đầu tư đoạn tuyến từ Quốc lộ 1 (tỉnh Hậu Giang) đến cảng Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng).

Cũng theo Tổng Công ty Cửu Long, tại dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 dự kiến tổng chiều dài là 51,25 km, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 80 (thuộc quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và điểm cuối là nút giao với Quốc lộ 1 (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Giai đoạn này, đường cao tốc sẽ thiết kế với vận tốc 80 km/giờ. Đến giai đoạn hoàn thiện, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 197,22 km, điểm đầu là kết nối ở cửa khẩu Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và điểm cuối là giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng - kết nối cảng nước sâu Trần Đề). Khi hoàn thiện, cao tốc có 4 làn xe, chiều rộng mặt cắt ngang 24,75 m cho xe chạy với tốc độ từ 100-120 km/giờ. Theo Tổng Công ty Cửu Long, thời gian thực hiện dự án này là 5 năm, từ khi hiệp định vay cho dự án có hiệu lực (dự kiến 2021-2025).

Trong khi đó, với dự án Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, Tổng Công ty Cửu Long cho biết đang tiếp tục nghiên cứu, dự kiến kinh phí huy động từ các nhà tài trợ, các nguồn vốn hợp pháp và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Quy mô giai đoạn 1 tuyến đường dài khoảng 225 km, rộng 17 m cho 4 làn xe lưu thông với vận tốc 80 km/giờ, có dải phân cách giữa và bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Sơ đồ tuyến cao tốc từ Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Nguồn: Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long)

Phát triển cho cả vùng

Việc xúc tiến đầu tư 2 dự án nêu trên được xem là cấp thiết để đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, tăng khả năng liên kết vùng trong điều kiện giao thông khu vực hiện còn nhiều hạn chế.

Theo Tổng Công ty Cửu Long, việc đầu tư xây dựng mới tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông tại khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến hành lang theo trục ngang ven sông Hậu. Đồng thời, tạo ra sự kết nối các khu cảng tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và các TP Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc cũng như các cửa khẩu quốc tế dọc biên giới giáp Campuchia... Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ cải thiện và giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực Tây Nam Bộ. Mặt khác, việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này cũng hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2030.

Trước đó, báo cáo của Bộ GTVT cho biết giai đoạn 2011-2015, vốn đầu tư hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL vào khoảng 67.552 tỉ đồng (chiếm 12,2% cả nước), còn giai đoạn 2016-2020 là hơn 65.000 tỉ đồng (chiếm 15,5% cả nước). Mức đầu tư thấp khiến nhiều dự án trọng điểm chưa hình thành, đặc biệt là các trục kết nối giữa khu vực này với TP HCM.

Theo một số chuyên gia giao thông, hiện từ TP HCM về các tỉnh miền Tây Nam Bộ bằng đường bộ, các tuyến đường đã chịu quá tải, đặc biệt là Quốc lộ 1, trong khi các tuyến đường hỗ trợ lại chưa hoàn thiện... Chưa kể, với mạng lưới đường thủy, dù được đánh giá có nhiều lợi thế nhưng việc đầu tư cũng đang hạn chế, khả năng kết nối không đồng bộ. Trong đó, TP HCM hiện được đánh giá là nơi xuất phát cũng như điểm đến trọng yếu ở cả vùng nhưng thực tế 2 hành lang vận tải đều đang phải qua kênh Chợ Gạo, trong khi tuyến kênh này chưa bảo đảm về chiều rộng.